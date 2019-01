Store dele af dronningeriget har fået sne mandag, og det kan give store problemer for trafikken i eftermiddags- og aftentimerne, advarer DMI.

Kør forsigtigt, når du skal hjem fra job på ugens første hverdag.

Sådan lyder rådet fra DMI. Der er nemlig risiko for både sne- og isglatte veje over det meste af landet.

Mandag er der faldet sne flere steder, og selv om det er begrænset, hvor meget mere nedbør, der kommer, så bliver den sne, der allerede er kommet, til sjap. Det kan blive farligt, når mørket falder på, og temperaturerne falder.

»Det værste snefald er overstået, men meget af sneen ligger nu som smat, og det fryser til is, når temperaturerne senere kommer ned omkring nulpunktet,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Jesper Eriksen, og tilføjer:

»Snesjap og frostvejr, det bliver til en farlig cocktail.«

Han kan ikke sige præcis, hvor i landet, det bliver værst.

Derfor råder han bilister og andre trafikanter til som udgangspunkt at antage, at det er glat og køre forsigtigt.

»Når det er blevet mørkt, går det hurtigt med at blive glat. En tommelfingerregl er, at hvis du kan se stjerne, så skal du passe på, for så er det glat,« siger han.

De glatte veje bliver en realitet hele aftenen og natten, og tirsdag morgen er det også en god idé at stå lidt tidligere op.

»I morgen tidlig (tirsdag, red.) skal man også passe på. Det bliver stille og klart vejr med pletvis rim- og isglatte veje,« siger Jesper Eriksen.

