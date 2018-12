Det har været et varmt år, men nu er tiden kommet til at passe på sne- og isglatte veje.

DMI advarer bilister om, at Danmark nu bliver ramt af snevejr. Derudover kan den regn, som er faldet i flere dele af landet lørdag også fryse, så vejene bliver glatte.

»Der kan være risiko for is- og sneglatte veje. Det kan også være svært at se, hvor det er glat, da vandet på vejene kan fryse, uden at man kan se det fra bilen,« siger Anja Bodholt, vagthavende meteorolog ved DMI.

»Der vil i løbet af lørdag aften trække byger ind fra Østersøen, som rammer det nordøstlige Sjælland. Det vil desuden bevæge sig op over Djursland og videre nordpå. Både natten til søndag og i løbet af søndagen vil der løbende være nedbør i form af sne og slud,« siger hun.

Det har været et varmt år. Men nu bliver vejene glatte. Foto: Henning Bagger Vis mere Det har været et varmt år. Men nu bliver vejene glatte. Foto: Henning Bagger

»Det er ikke fordi, at det er store mængder, men man skal passe på som bilist,« forklarer Anja Bodholt.

I løbet af natten og lørdag morgen var der hele fem biluheld i Nordjylland, som tilskrives det glatte føre, efter der var faldet store mængder regn, der var lige omkring frysepunktet.

Der har ikke været problemer i løbet af resten af lørdagen, men da temperaturerne nu falder igen, så advarer Nordjyllands Politi også bilisterne om at være forsigtige.

»Det er jo netop på denne årstid, at det kan blive glat. Derfor er det især nu, at man skal holde godt øje med forholdene i trafikken og køre efter det,« siger vagtchef Mogens Hougesen og fortsætter:

Man skal holde god afstand til de forankørende og man skal køre hjemmefra i god tid Mogens Hougesen, vagtchef ved Nordjyllands Politi

»Man skal holde god afstand til de forankørende og man skal køre hjemmefra i god tid,« siger han.

De isglatte veje vil primært være et problem i denne weekend. I løbet af ugen bliver temperaturerne en anelse højere og det bliver mere mildt i vejret.