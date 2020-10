Beredskabet fra tre forskellige stationer måtte torsdag rykke ud for at slukke en voldsom brand i en restaurant i Djurs Sommerland – som endte med at brænde ned til grunden.

Men allerede dagen derpå slår forlystelsesparken igen dørene op.

'Djurs Sommerland åbner fredag d. 16.10 klokken 10.00 som planlagt. Vi glæder os rigtig meget til at ser jer her i Djurs Sommerland til sæsonens tre sidste dage med magisk halloween,' skriver Djurs Sommerland på Facebook.

Branden opstod i restauranten 'Pirate's Food Market' omkring klokken 18.48 torsdag aften, og hurtigt stod det klart, at restauranten ikke stod til at redde.

Branden startede omkring klokken 18.48 Foto: presse-fotos.dk Vis mere Branden startede omkring klokken 18.48 Foto: presse-fotos.dk

Brandvæsnet gennemførte torsdag aften en såkaldt 'kontrolleret nedbrænding', hvilket betyder, at de lod bygningen brænde ned til grunden. Samtidig sikrede brandfolkene sig, at flammerne ikke bredte sig til andre bygninger i forlystelsesparken.

Dagen derpå er der stadig tydelige spor efter branden – men det kommer ikke til at spolere gæsternes oplevelse, forsikrer Djurs Sommerlands direktør.

»Vi har i nat sat hegn op, sådan at den brændte bygning er afskærmet og det vil man selvfølgelig kunne se, når man kommer som gæst, men ellers er alt som normalt, og alle forlystelser kører,« siger direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, til TV 2 Østjylland.

Han roser også beredskabets indsats, og priser sig lykkelig over, at branden ikke spredte sig.

Branden opstod i restaurantens udsugning, og selvom det i første omgang lykkedes brandvæsenet at dæmpe ilden, havde den fået fat i tagkonstruktionen, hvilket betød, at bygningen overtændte.

Der var ingen tilskadekomne.