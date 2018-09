Knap fem millioner kroner fik den øverste direktør i Region Midtjylland i aftrædelse

4.772.436 kroner har det kostet Region Midtjylland at skille sig af med den øverste direktør Jacob Stensgaard Madsen.

Det dækker for eksempel løn i opsigelsesperioden og en godtgørelse på 2,3 millioner svarende til 12 måneders løn og et "outplacementforløb" til 125.000 kroner, viser en aktindsigt, som DR Østjylland har fået.'Tomas Therkildsen, der er administrerende direktør i DJØF , mener, at der er en god grund til, at chefer i det offentlige - og dermed hans medlemmer - både skal have løn i opsigelsesperioden, en godtgørelse og 125.000 kroner til et "outplacementforløb".

- Alle mennesker har jo typisk en opsigelsesperiode, hvor man får løn som udgangspunkt. Derudover er der i cheflønsaftalen generelt indbygget en fratrædelsesgodtgørelse. Det handler jo om, at man i de chefstillinger, vi har her, har en særlig risiko i ansættelsen, siger han til DR Østjylland.

HVAD BESTÅR RISIKOEN I?

- Som offentlig chef i Region Midtjylland er man chef for 27.000 medarbejdere. Det er en kæmpestor stilling. Man har en politisk ledet bestyrelse, som nogle gange vil den ene vej og nogle gange den anden vej, hvor kemien spiller en stor rolle, og hvor man af og til bliver udfordret på, hvad der egentlig er lovligt i den givne situation. Vi vil gerne have nogle chefer, der er i stand til at sige nej, når det kræves.

ER DET IKKE DET, MAN FÅR SIN HØJE LØN FOR?

- Jo, bestemt, men det indebærer jo også en risiko for, at man på et eller andet tidspunkt er nødt til at lade vejene skilles, hvis man bliver uenige i retningen for noget, og der er det også rimeligt, at der er en eller anden godtgørelse i en efterfølgende periode, hvor man kan finde et andet arbejde.

HVAD VIL DET SIGE, AT MAN FÅR 125.000 KRONER TIL ET ”OUTPLACEMENTFORLØB”?

- Det betyder, at man får mulighed for at købe sig til noget bistand hos en rekrutteringskonsulent eller en coach, der giver en mulighed for at komme videre med næste job, forklarer Thomas Therkildsen til DR Østjylland.

KAN DU FORSTÅ, HVIS FOLK SYNES, AT TOPCHEFER ER GRÅDIGE, NÅR DE - SOM FOR EKSEMPEL I DET HER TILFÆLDE MED DIREKTØREN I REGION MIDTJYLLAND - FÅR 4.772.436 KRONER MED I HÅNDEN?

- Jeg kan rigtig godt forstå, at man bliver forarget over, at man skal bruge så mange penge på noget, som man ikke får noget for. Man oplever mange steder i det offentlige, at man har en rigtig trængt økonomi, og det har man i høj grad også på hospitalerne, så de penge kunne helst sikkert godt være blevet brugt på andet også, siger han til DR Østjylland.

- Men når det er sagt, tror jeg, alle er interesserede i, at man har en dygtig ledelse i den offentlige sektor. Hvis man skal have det, er man nødt til i den offentlige sektor i en eller anden udstrækning at kunne være sammenlignelig med den private sektor. Det er vi ikke; i den offentlige sektor tjener cheferne mindre end i den private sektor, men den er nødt til i en eller anden grad at være sammenlignelig, slår han fast.

Ud over det gyldne håndtryk til eks-direktøren kommer yderligere to fyringer i hospitalsledelsen på Viborg Sygehus. Alt i alt lander regningen i regionen på otte millioner kroner.