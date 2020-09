Forældre er tvunget til at blive hjemme fra arbejde, mens de venter på at få deres børn coronatestet.

Det skal være muligt for børnefamilier at komme foran i køen til en coronatest.

Det mener fagforeningen Djøf, som konkret foreslår en fasttrack-ordning.

Ordningen skal sikre, at børn, der ikke er gamle nok til at være alene hjemme, kan blive testet hurtigere. Og at svaret kommer hurtigere.

Sara Vergo, der er næstformand i Djøf, forudser en udfordrende vinter, hvis børnefamilierne gang på gang skal holde et barn hjemme, som i princippet er rask, for at vente på coronatest og resultater.

- Børnefamilier er virkelig udfordret på at komme igennem det her system, og det giver en masse bøvl i den enkelte familie, som vi ikke synes er fair, at familien selv skal løse, siger hun.

Det er stigende smittetal, som betyder, at der mange steder i landet er tre til fire dages ventetid på at få en test.

Og mange forældre oplever, at deres ferie- og fridage samt omsorgsdage er brugt op.

Det gælder især forældre, som ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, eksempelvis buschauffører eller portører.

Sara Vergo siger, at det selvfølgelig ville være bedst, hvis vi kunne teste alle meget hurtigt. Men at forslaget er en god alternativ løsning.

- Man kunne også kigge på professioner. Men det ville blive rimelig bøvlet, hvis man hver gang skulle sidde og angive, hvad man arbejder med, og så skal nogen sidde og vurdere, om det er vigtigt eller ikke vigtigt.

- Det er klart nemmere at sige, at det gælder alle børn under 15 år. Det tror jeg er den løsning, der er mest smidig, og som kan løse mest for flest rigtig hurtigt, siger hun.

Mandag blev det nemmere for nogle børn at få adgang til at blive testet for coronavirus.

Her ændrede Sundhedsstyrelsen sin anbefaling, således at børn ned til to år nu kan blive testet uden at skulle forbi lægen først.

Generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn, som er sendt hjem fra en skole eller institution, hvor der er konstateret smitte, bliver testet.

Barnet skal blive hjemme, indtil det er testet negativ.

Man kan også undlade at teste børn under 12 år, som ikke har symptomer, men så skal de blive hjemme i syv dage.

Hvis barnet i løbet af ugen får symptomer, skal det fortsat blive hjemme, to døgn efter at symptomerne ophører.

/ritzau/