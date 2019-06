De fylder godt i gadebilledet i disse dage: studentervogne proppet med mere eller mindre berusede unge mennesker, der med pumpende musik, båthorn og jubel fejrer, at de er blevet studenter.

For 3. A på Vestjysk Gymnasium Tarm sluttede køreturen i studentervognen torsdag på en måde, de næppe glemmer lige foreløbigt.

For efter en lang dag i studentervognen og alle de obligatoriske stop hos elevernes familier, ventede der noget af en overraskelse ved sidste stop i Ølgod.

Her blev eleverne overrasket af den danske DJ, Kato. Det skriver Ringkøbing-Skjern Dagbladet.

Men hvordan endte DJ Kato hjemme hos eleven Tilde Danielsens forældre i Ølgod torsdag aften?

Det er der en lidt længere – men god – forklaring på.

En af gymnasieklassens lærere er nemlig fætter til Kato.

Da eleverne ikke kunne finde på et slogan til banneret på studentervognen, skrev de:

Kato gav en gruppe studenter én på opleveren torsdag aften. Foto: Morten Melhede Vis mere Kato gav en gruppe studenter én på opleveren torsdag aften. Foto: Morten Melhede

’Vi er de dårligste til volley til dato, men fuck det, vores dansklærers fætter er Kato’.

Kato så banneret på sociale medier, og han blev imponeret.

Han ringede til sin manager og fik arrangeret, at kunne komme og spille for 3. A.

Herefter gik en kompliceret aktion i gang fra gymnasiets side. De skulle forsøge at holde overraskelsen hemmelig og samtidig have kontakt til de forældre, der skulle lægge hjem til sidste stop på studenternes tur.

Den var forældrene med på, og det lykkedes at få fragtet højtalere og pult hjem i haven under stort hemmelighedskræmmeri.

Da eleverne så ankom, blev de ført ind i et telt, som blev lukket, mens de spiste.

Pludselig dukkede Kato så op – og han havde både øl og Mokai med til de unge mennesker.

Herefter fuldendte Kato så overraskelsen med en privat koncert for studenterne, der festede i haven til ud på natten. Siden har Kato lagt et billede op af studenternes vogn på sin Facebook-side. Her takker flere elever for oplevelsen.