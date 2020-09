Der er tre dages ventetid på at få svar på sin coronatest i Region Hovedstaden, men flere venter forgæves på svar - svar, der tilsyneladende er forsvundet som dug for solen.

»Det er jo helt vildt, at de ikke har informeret om, at testresultatet er blevet væk. Vi har bare kunne læse om det i avisen,« siger en af de berørte, Ditte Christophersen fra Brøndby.

Dittes 16-årige søn havde siddet ved siden af en person til en konfirmation, der viste sig at være smittet med coronavirus.

Derfor tog mor og søn sammen til testcentret i Ballerup søndag, men fredag har de fortsat ikke fået svar på testen, og Dittes søn har været hjemme, isoleret, lige siden.

Mangler du også svar på din coronatest? Så tip B.T. her.

»Det ser ud som om, han slet ikke er blevet testet. Det eksisterer bare ikke. Lægen har også været inde og søge efter det, men det er forsvundet i den blå luft. Jeg synes, det er grotesk. Der kommer jo til at gå flere uger, før han kan komme i skole,« siger Ditte Christoffersen.

Også Henning Clement og hans hustru, som bor i Hedehusene, har ventet forgæves. De blev, ligesom Ditte Christophersen og hendes søn, testet i Ballerup.

Parret blev testet første gang 15. september, efter de var blevet oplyst om, at de havde været i nærheden af en smittet person. De lod sig teste igen 17. september.

Henning Clement fik svar på sin første test efter to dage, mens hans hustru ikke var ligeså heldig, og ingen af dem har fået svar på deres anden test.

»Det har været fuldstændig op ad bakke. En prøve kan jo godt blive væk, men to forskellige? Tænk et ressourcespild af læger, penge og tabt arbejdsfortjeneste,« siger Henning Clement.

B.T. har været i kontakt med flere, der ikke har fået svar på deres coronatest. De har oplevet manglende svar fra testcentre i Hillerød, Hvidovre og Brønshøj

Martin Fjordholt, som er beredskabsmanager hos Region Hovedstaden, er først i løbet af denne uge blevet bekendt med problemet, og han erkender, at der er en fejl »et sted.«

»Det er rigtig ærgerligt. Vi vil jo helst sikre, at folk kan blive teste hurtigst muligt og få svar på det. Vi er ved at finde ud af, hvad der er sket, og vi gennemgår hele kæden, fra når borgerne kommer ind. Vi mener, at vi har en stærk nok kæde, men der er jo en fejl et sted, og det er den, vi skal finde,« siger han.

Martin Fjordholt opfordrer til, at man giver Region Hovedstaden besked, hvis man efter de 72 timer fortsat afventer svar på sin coronatest.

Det kan man gøre via regionens hjemmeside.