Danskere stoler i stigende grad ikke på lægers faglige vurderinger, når de er syge. Det er politikernes skyld, advarer formanden for Lægeforeningen.

»Jeg vil hellere leve et kortere liv, der er godt, end at leve et langt liv, jeg ikke kan holde ud,« siger 47-årige Ditte Møller.

Hun lider af lavt stofskifte og får lige nu såkaldt Thyroid-medicin mod sin sygdom.

En behandling, som lægerne ellers vurderer, de fagligt ikke kan stå inde for, fordi de ikke mener, der er evidens for, at præparatet virker. Derfor må Ditte Møller via en privatlæge i Danmark få medicinen hjem fra Tyskland.

»Jeg kunne stort set ingenting, før jeg fik min medicin. Jeg kunne knap stå ud af sengen, og jeg havde hovedpine 24 timer i døgnet,« siger hun.

Den 47-årige kvinde og en lang række andre patienter er en del af Facebook-gruppen 'SOS Ingenmandsland', en uafhængig græsrodsbevægelse af stofskiftesyge.

Sådan behandles lavt stofskifte: Man kan ikke kurere lavt stofskifte med hverken motion eller sund kost. Når stofskiftet er lavt, mangler man to hormoner: T4 og T3. Den gængse medicin er lægemidlerne Eltroxin eller Euthyrox, som indeholder T4, hvilket automatisk omdannes til T3 i kroppen.

Der findes også andre medicintyper (Liothyronin og Thyroid). Det er dog ikke alle læger, der udskriver disse præparater. Medicinen gives typisk til patienter, som ikke oplever effekt ved den gængse medicin.

Ca. 150.000 danskere er i behandling.

»Vi bliver slet ikke taget alvorligt. Det er simpelthen så frustrerende. Der er en stor procentdel, der ikke får det bedre på standardbehandlingen. Derfor bliver vi nødt til at kigge i en anden retning, bl.a. til udlandet, hvor medicinen er mere accepteret, og hvor international forskning slår fast, at det virker,« siger stifter af gruppen Anne Sofie Obel.

Ifølge formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, er der en god grund til, at patienterne går imod lægernes anbefalinger. Politikerne – med sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) i spidsen – opdrager nemlig befolkningen til at 'se bort fra videnskaben'.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, opfordrer politikerne til at lade være med at tvivle på lægernes faglighed. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, opfordrer politikerne til at lade være med at tvivle på lægernes faglighed. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Når hun og andre politikere fremfører holdninger, der ikke er fagligt baserede, skaber de en utryghed om, at det tilbud, man får hos lægen, ikke virker eller er den rigtige behandling. Det er enormt skadeligt og til fare for patienterne at opdrage dem til at tro, de ikke kan stole på de lægelige vurderinger,« siger formanden.

Liselott Blixt vil have ændret loven, så læger kan udskrive Thyroid-medicin til patienter på patienternes eget ansvar, ligesom patienten skal have have indflydelse på, hvilke blodprøver lægerne skal tage. Det samme var tilfældet med medicinsk cannabis, hvor hun pressede på for, at læger skulle udskrive medicinen.

Men Andreas Rudkjøbing, der for nylig stod frem i Dagens Medicin, opfordrer politikerne til ikke at blande sig i, hvilke behandlinger der er de bedste for patienterne.

»Jeg anerkender, at stofskiftepatienter står i en vanskelig situation, hvor mange har en dårlig livskvalitet, men jeg synes, det er kynisk at skabe en illusion om, at en bestemt behandling virker,« siger han.

Liselott Blixt får kritik for at tvivle på lægernes faglighed. Foto: Mathias Bojesen Vis mere Liselott Blixt får kritik for at tvivle på lægernes faglighed. Foto: Mathias Bojesen

Liselott Blixt afviser kritikken. Hun er til for borgernes og ikke lægernes skyld, forklarer hun:

»Mange borgere mister tilliden til lægerne, fordi de kun vil holde sig inden for deres egen firkantede boks. De lytter ikke til de mennesker, der kommer i klemme og ikke har gavn af den gængse behandling. Dér synes jeg, vi skal lade tvivlen komme borgerne til gode og under kontrollerede forhold prøve noget andet medicin.«

Trods lægernes advarsler vil Ditte Møller fortsat tage Thyroid:

»Jeg kan ikke undvære min medicin. Så har jeg ikke noget liv mere,« siger hun.