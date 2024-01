Ditte Gieses venner har bedt om hjælp. Og vennerne er blevet hørt.

I bare et hug har den kræftramte journalist, debattør og forfatter fået doneret penge nok til den første af de dyre behandlinger med livsforlængende medicin, som hun har brug for.

Det er en dansk iværksætter og investor, der alene har valgt at donere hele 95.000 kroner, som er prisen på hver af de ni behandlinger, der af læger er vurderet til at være nødvendige.

B.T. har søndag været i kontakt med vedkommende.

Han ønsker dog ikke at stå frem ved navn, fordi »sagen skal ikke handle om mig, men om sagen: Om vi får det sundhedsvæsen, vi fortjener (og betaler for).«

For som B.T. fortalte forleden, har Diette Giese brug for en livsforlængende kræftmedicin ved navn Enhertu.

Den er bare endnu ikke godkendt af de danske sundhedsmyndigheder til hendes sygdomsprofil – i modsætning til andre europæiske lande som eksempelvis Sverige.

Derfor har flere af hendes venner startet en indsamling, så hun alligevel kan få den afgørende behandling på en privathospital snarest muligt.

Ditte Gieses kræftsygdom blev opdaget for fire år siden. Foto: Arkivfoto/Mathias Svold Vis mere Ditte Gieses kræftsygdom blev opdaget for fire år siden. Foto: Arkivfoto/Mathias Svold

Samtidig forsøger man at få gjort opmærksom på problemstillingen omkring den manglende godkendelse i Danmark kontra den modsatte tilgang i andre lande.

Foruden de 95.000 kroner fra den danske iværksætter og investor fremgår det af kommentarsporet på sociale medier, hvor oplysninger om indsamlingen er blevet delt, at også mange andre har støttet op.

»Jeg er meget overvældet og taknemmelig over donationerne,« lyder det i en udtalelse til B.T. fra Ditte Giese.

Hun har altså brug for 855.000 kroner til de ni behandlinger, fordi hun ikke kan vente på, at behandling bliver godkendt til også hendes sygdomsprofil.

»Det er ulykkeligt og grænseoverskridende at skulle bede offentligheden om hjælp, men jeg er desværre ikke i en situation, hvor jeg kan vente på, at Medicinrådet og sundhedsvæsnet bruger måneder og år på at gennemgå kræftbehandling, som der allerede eksisterer solid lægelig evidens for,« lyder det fra Ditte Giese til B.T.:

»Derfor takker jeg for den store generøsitet og håber, at sundhedsministeren vil arbejde konkret for hurtigere godkendelse af ny livsforlængende medicin.«

B.T. talte forleden med DR-profilen Stephanie Surrugue, der er en af vennerne bag indsamlingen.

Hun fortalte, at Ditte Giese er kronisk syg, og at ingen i den nærmeste omgangskreds gør sig forhåbninger om, at den nye behandling, der er en kombination af kemo- og immunterapi, vil kunne kurere kræftsygdommen, som blev opdaget for fire år siden.

»Det handler om, at den kvalitet af liv, hun kan få, bliver så god og så lang, som mulig,« lød det fra Stephanie Surrugue:

»Den er altafgørende for, at hun kan have et nogenlunde godt liv.«