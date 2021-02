En klassisk fejl kan give store skattesmæk til boligejerne. Hver gang de konverterer til en lavere rente, eller fradragsreglerne ændres, opdager mange det nemlig ikke.

Det er forskudsopgørelsen, der kan spare dig for et ubehageligt skattesmæk. Faktisk kan du blive straffet med 6.700 kroner for hver million kroner, du har lånt, skriver Finans.

Omkring 400.000 boligejere har nemlige konverteret ned til et 0,5- eller et 1 pct.-lån, men flere glemmer at indbette det. En fejl, der rundt regnet koster 558 kroner mindre til rådighed om måneden for hver million, du skylder.

Så lyder lånet på tre milloner, så er der 1.674 kroner mindre om måneden

Og du kan ikke bare læne dig tilbage og håbe, at nogen andre gør det for dig. For selvom realkreditinstitutterne løbende indberetter renter og bidragsbetalinger til skattevæsenet, så er forskudsopgørelsen for 2021 bygget på de senest reviderede tal, der er fra 2019.

»Hvis man har fået ny rente i 2020 eller i 2021, er opgørelsen ikke korrekt. Man bør derfor selv kontrollere sin forskudsopgørelse,« siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.

Hun opfordrer alle boligejere til altid at tjekke de fortrykte renteudgifter på deres forskudsopgørelsen igennem. Det gælder ikke mindst, hvis de har ændret på deres realkreditlån i indeværende år eller året forinden.

Der er omlagt fastforrentede lån for ca. 340 mia. kr. i 2020 og ca. 125 mia. kr. i første halvår af 2021.