Den store københavnske gadefestival Distortion aflyser de planlagte begivenheder i 2020.

Det oplyser Distortion på Twitter.

Festivalen i de københavnske gader skulle efter planen være foregået fra 3. til 7. juni, men det blev siden udskudt til 26.-30. august som følge af coronavirus.

Nu er det så blevet besluttet af aflyse Distortion helt, og man satser i stedet på at vende tilbage i 2021.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Aflysningen kommer efter, Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), på et pressemøde mandag gjorde det klart, at et forbud mod større forsamlinger blev forlænget og nu gælder til og med august måned

Det har blandt andet også medført, at både Roskilde Festival og Smukfest ligeledes har valgt at aflyse.

Distortion har indtil videre ikke meldt noget ud i forhold til de gæster, der allerede nu har købt billet.

I forbindelse med udskydelsen, der tidligere var planen, blev det oplyst, at allerede købt billetter ville gælde på de nye datoer, men også kunne refunderes, hvis man ønskede det.