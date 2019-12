Normalt vil man forvente, at der indgår vanilje i produkter, som har 'vanilje' i navnet.

Det er dog åbenbart ikke altid tilfældet.

Det afslører DR i deres forbrugerprogram 'Kontant'.

Redaktionen på programmet har købt en række forskellige vaniljekranse i de danske supermarkeder og har undersøgt, hvad de indeholder.

Undersøgelsen viser, at Salling Groups egne 'Vaniljekranse' af mærket Curré aldrig har set skyggen af ægte vanilje.

Det, som smager af vanilje i de vaniljekranse, forbrugerne kan købe i blandt andet Netto, Føtex og Bilka, er en aroma fra stoffet vanillin.

Dermed overtræder Salling Group lovgivningen på området. Det oplyser Nina Læssø Jacobsen, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen overfor 'Kontant'.

»Der skal være en form for naturlig vanilje i, for at det kan hedde vaniljekranse, men det kan for eksempel godt være en naturlig vaniljearoma,« siger hun.

Synes du, det er okay, at kalde småkager, som ikke indeholder vanilje, for vaniljekranse?

Salling Group har bekræftet over for 'Kontant', at de vaniljekranse, programmets redaktion har undersøgt, indeholder en kemisk fremstillet vaniljearoma.

I stedet for at ændre navnet på produktet, har virksomheden dog valgt at ændre i ingredienserne.

De tager nemlig vaniljen ud og erstatter med en aroma, der kommer fra en vaniljestang, så kunderne ved, hvad de har købt.

Det oplyser kvalitetschef hos Salling Group, Carina Jensen til 'Kontant'.