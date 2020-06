Rejselystne kan fra lørdag rejse til stort set alle lande i EU uden problemer.

Men følgende lande forbliver orange - altså karantænelande - pga. smittetryk eller lokale indrejserestriktioner og betydelige karantænekrav:

Irland, Malta, Rumænien og Storbritannien, Sverige og Portugal.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Disse lande bliver gule Følgende lande vil i rejsevejledningerne blive ændret til gule lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Schweiz. Kilde: UM

»Dagens lempelser af rejsevejledningen viser, at både Danmark og det meste af Europa står et betydeligt bedre sted end vi havde turdet håbe på for bare kort tid siden,« siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Storbritannien, Irland, Malta, Rumænien og dele af Sverige overholder ifølge Statens Serum Institut kriterierne for at være åbne, men Udenrigsministeriet vil altså fortsat kategorisere landene som orange.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger påvirker, hvordan man er dækket af sin rejseforsikring.

Rejser man for eksempel til orange lande, som for eksempel Portugal og Sverige, vil nogle rejseforsikringer ikke dække dig, hvis du bliver smittet med coronavirus.

Alle forsikringsselskaberne har forskellige betingelser, så man er nødt til at tjekke sin aftale for at se, hvordan man er stillet.

Her kan du se området i Sverige som ifølge Statens Serum Institut opfylder kriteriet for at være åbent:

Dette len (amt eller område) i Sverige opfylder kriteriet for at være åbent. Illustration: SSI

Staten Serum Institut vil hver torsdag opdatere tallene for antal smittede i landene.

Dermed har danske turister en chance for at aflyse turen, der typisk begynder med første rejsedag på en lørdag.

Hundredtusinder af danskere har dog allerede fået deres ferie aflyst. Det skyldes, at Udenrigsministeriet tidligere lavede en rejsevejledning, der frarådede alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august.

Rejsebranchen er gået glip af kæmpe indtægter på rejser, der alligevel godt kunne gennemføres. Derfor truer den nu med at sagsøge staten.

Venstre vil desuden undersøge, om staten kan gøres erstatningsansvarlig for tabet.

Opdatering: Tidligere af denne artikel fremgik det, at SSI anser alle lande i EU på nær Portugal og Sverige som åbne. Udenrigsministeriets rejsevejledninger vil dog fortsat holde Irland, Malta, Portugal, Rumænien, Sverige og Storbritannien som karantænelande.