For mange københavnere bliver det næste år ganske billigt at parkere. Men andre skal af med 400 kroner mere for at kunne stille bilen, hvis den ikke kører langt nok på literen.

»Vi vil gerne have en ren by og mener, at København skal have en skarp miljøprofil,« siger gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Københavns Kommune, Jakob Næsager, til B.T., efter at der fredag er indgået budgetaftale i kommunen.

Omkring 30.000 bilejere i hovedstaden får ifølge Berlingske mindre udgifter til beboerlicensen.

Prisen falder med op til 455 kroner for bilejere med biler i energiklasse A, der efter nytår skal give 290 kroner for licensen, de betaler 745 kroner for i dag.

For el- og brintbiler og biler i energiklasse A+, A++, A+++ skal der blot betales en ti’er.

Omvendt stiger prisen for biler i dårligere energiklasser.

Energiklasse B-biler koster i det nye år 825 kroner mod 745 kroner i dag.

Størst bliver regningen for ejere af biler i energiklasserne C, D, E, F og G - altså biler, der kører mindre end 15,3 kilometer på en liter benzin eller mindre end 17,2 kilometer på en liter diesel.

Er det rimeligt, at biler med dårlig brændstofsøkonomi bliver dyrere at parkere?

Fra 2019 koster en beboerlicens for disse biler 1.575 kroner. Prisen er i dag 1.175 kroner - altså en stigning på 400 kroner.

Jakob Næsager er tilfreds med den nye aftale, der skal stemmes igennem til oktober.

»Vi er rigtig glade. Vi har sat prisen så langt ned, vi kan. Vi kan ikke sætte prisen til nul, for der er omkostninger til tilladelser, der skal dækkes,« siger han til B.T.

Hvorfor er det rimeligt, at nogle skal betale mere?

»Der går ikke flere penge i kommunekassen. Dem, der køber en ren bil eller flytter til København med en ren bil, kan nøjes med at betale en tier.«

Og hvis man ikke bare kan skifte bilen ud?

»Så betaler man 1.575 kroner om året for at parkere på en gade i København.«