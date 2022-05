Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og for mange betyder det en tur på ferie med fly.

Og selvom det er dejligt at komme på ferie, så er det altså ikke helt problemfrit at sætte sig ind i flyveren og drage afsted mod varmere himmelstrøg.

En ny undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige dykker ned i, hvad der irriterer danskerne allermest på flyrejsen.

Det er blandt andet spark i ryggen af sædet, der topper listen. Ifølge hver fjerde dansker er det, der irriterer dem mest ved medpassagerer på flyet, når de sparker i ryglænet.

Generelt værner vi en del om den smule plads, der er vores egen, viser undersøgelsen. For en anden af de mest svarede ting er, at det irriterer os, når folk lægger ryglænet ned. Det mener otte procent af danskerne.

Hvad irriterer DIG allermest på flyrejsen?

Det kan også hurtigt blive en lang tur til Gran Canaria, hvis sidemakkeren har taget strømperne af og glemt deodoranten.

Kigger man på resten af top fem, så svarer næstflest i undersøgelsen nemlig, at det værste er stærke kropslugte fra medpassagerer.

Og så er dårlig opførsel overfor flypersonalet og tydelige tegn på beruselse også blandt de ting, der generer os mest ombord på flyet.

Top fem – det irriterer os allermest ved medpassagererne Det irriterer os mest ved medpassagererne på flyrejsen: 1: Hvis de sparker på mit ryglæn, 23 procent 2: Hvis de lugter meget, 9 procent. 3: Hvis de lægger sædet ned, 8 procent. 4: Hvis de er uhøflige overfor flypersonalet, 7 procent. 5: Hvis de er tydeligt berusede, 7 procent. Kilde: Kantar Gallup for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige. Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige i marts måned 2022 blandt 1027 repræsentativt udvalgte danskere.

Efter to år med ændrede rejsevaner er tålmodigheden over for vores medrejsende måske også sat på prøve, forklarer Louise Hertzum, der er chef for forretningsudvikling i Gouda Rejseforsikring.

»Der er mange ting ved flyrejsen, som vi lige skal vænne os til igen ovenpå to år med lavere rejseaktivitet. Særligt på fly, hvor pladsen i forvejen er trang, er det vigtigt at vise hensyn og have øje for andres grænser.«

»At have lidt ekstra tålmodighed med i bagagen er derfor en god idé så man er sikker på at få en god start på sin rejse.«