Danskerne får flere digitale enheder og arbejder mere hjemmefra end tidligere. Derfor er det afgørende for it-sikkerheden, at du dropper de dårlige it-vaner.

Telefonen er altid med i lommen, mange bruger en computer på jobbet, og i kølvandet på coronakrisen arbejder flere hjemme.

Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at du lægger de dårlige it-vaner på hylden.

Undlad eksempelvis at klikke på tilsendte links i blinde.

»Både privat og fagligt får vi tilsendt stadig flere links, og det er utrolig bekvemt. Men det kommer også med store risici,« siger Christian Damgaard Jensen, der er leder af Afdeling for Cybersikkerhed under DTU Compute.

I stedet bør du selv indtaste hjemmesiden eller benytte et bogmærke. Links er nemlig gode til at lokke folk i baghold.

Og mens de fleste har lært, at de skal undgå pop up-vinduer med pengepræmier, så er flere typer skadelig software i dag pakket pænt ind.

»De kan lave numre med tegnsættet, så hjemmesidens adresse ser rigtig ud. Men i virkeligheden bliver du ledt ind på et helt andet domæne,« siger Christian Damgaard Jensen.

Herfra kan hackerne installere en trojansk hest, som giver adgang til din computer. Det kan være en "trojan banker", som aflurer koderne og læser med i din netbank.

Hackerne kan også lade din computer indgå i et botnet - altså et netværk af robotter, som bruges til cyberangreb eller ulovlig fildeling.

»Links kan sågar være forklædt som en trivselsundersøgelse fra jobbet. Men hvis man ukritisk klikker og udfylder skemaet, giver man sine data væk til en tredjepart, man ikke aner, hvem er,« siger Christian Damgaard Jensen.

Problemet bliver ikke mindre af, at mange virksomheder bruger eksterne firmaer til netop at gennemføre undersøgelser.

»Så linket kan godt være legitimt. Men man bør altid spørge sin arbejdsgiver først,« forklarer han.

Ellers svarer det til, at du ukritisk åbner hoveddøren for fremmede, tilføjer Bjarke Alling, der er formand for Cybersikkerhedsrådet.

»Du lukker jo ikke op, bare fordi en fremmed person siger, at han skulle hilse fra Susanne. Du stiller spørgsmål. Og det samme bør du gøre med links,« siger han.

Manglende opdatering en beslægtet dårlig vane. For de fleste synes, det er irriterende med alle de opdateringer.

»Men hver eneste dag finder man nye huller i sikkerheden. Og hver dag, du udskyder opdatering, øger du risikoen for angreb,« siger Bjarke Alling.

Det gælder eksempelvis "ransomware", hvor it-kriminelle bruger en brist til at installere skadelig software - eksempelvis via et link.

Her låser de computeren indefra og kræver løsesum for at låse den op.

»Manglende opdatering er ligesom et hul i en ballon. Når der først går hul, er det lige meget, hvor hullet sidder, eller hvor stort det er,« siger Bjarke Alling.