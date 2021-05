Selvom samfundet så småt er begyndt at åbne op, er der stadig flere steder i Danmark, hvor smittetallene ligger i den høje ende.

Ender en kommune med at have et incidenstal på over 250 smittede per 100.000 indbyggere, skal kommunen lukke ned. Der skal dog samtidig justeres for, hvor mange der bliver testet.

Hørsholm er fredag den eneste kommune, som er underlagt automatisk nedlukning. Det vil sige, at blandt andet skoler og fritids- og kulturlivet er pålagt at lukke i en periode.

På listen herunder kan du se, hvilke ti kommuner der fredag har de højeste testkorrigerede incidenstal.

Tallet i parentes viser incidenstallet for torsdag.

Hørsholm (nedlukket): 154,42 (187,54).

Helsingør: 168,31 (171,14).

Holstebro: 163,41 (174,21).

Frederiksberg: 159,92 (147,65).

København: 158,04 (155,47).

Norddjurs: 157,9 (127,31).

Glostrup: 157,5 (158,87).

Ishøj: 153,02 (150,97).

Høje-Taastrup: 150,77 (149,45).

Albertslund: 142,2 (154,45).

En nedlukket kommune skal have et incidenstal under 250 i syv dage, før skoler og fritidstilbud igen kan åbne.

Kilde: Statens Serum Institut.