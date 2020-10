Hvis du er på ferie i det vestsjællandske og søger efter ting at lave, vil du ganske sikkert blive anbefalet at tage et smut forbi Esterhøjen.

Deroppe – 89 meter over vandet – kan du se og røre en af de mange danske genforeningssten, men nu viser det sig, at det ikke er helt ufarligt.

For at komme op til stenen skal du nemlig tilbagelægge en over 100 år gammel, slidt stentrappe, og sådanne trin kan af gode grunde blive ret glatte.

»Folk skvatter for et godt ord. Jeg har set mange tilfælde, hvor gæster er faldet på de slidte trin og har forstuvet en ankel eller et håndled. I sommer var der en gæst, som faldt meget uheldigt og måttes køres væk i ambulance,« siger Michael Andersen.

Michael Andersen er historiefortæller og bannerfører i Høve Bylaug, hvor man i mange år har haft det som et stort ønske at få en ny trappe på Esterhøjen.

Rent faktisk havde Odsherred Kommune tidligere på året valgt at afsætte 100.000 kroner til at istandsætte enkelte steder på den gamle trappe.

Men da det viste sig, at opgaven ville koste omkring 300.000, blev den i stedet aflyst.

Genforeningsstenen på Esterhøj er Danmarks næststørste.

Der findes i alt 600 genforeningssten i Danmark. De er rejst til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.