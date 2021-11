Jomfru Ane Gade i Aalborg bliver fra 4. november en såkaldt 'nattelivszone'.

Det kunne B.T. tirsdag fortælle.

Men hvad siger barerne og diskotekerne til initiativet?

Kristoffer Hjort Storm er kommunikationschef hos Rekom, der ejer 11 beværtninger i Gaden. Og han er klar i mælet.

»Det er et udmærket tiltag, som rammer de få, men forhåbentlig også de rigtige,« siger han til B.T.

Nattelivszonen rammer mere præcist individer, der er blevet dømt for vold, våbenbesiddelse eller lignende.

For en ny lovgivning, der trådte i kraft 1. juli i år, gør, at personer, der er dømt for disse forhold, kan idømmes et forbud mod at gå på barer, diskoteker og lignende i tidsrummet fra klokken 00.00 til klokken 05.00, ligesom de heller ikke må opholde sig i såkaldte 'nattelivszoner' i det pågældende tidsrum.

Uanset hvor i landet, de er idømt straf.

»Vi blander os ikke i politik på den måde, men når de træffer en beslutning, som de vurderer kan være med til at sikre vores gæster en bedre oplevelse i byen, så hilser vi den velkommen,« siger Kristoffer Hjort Storm til B.T. og uddyber:

»Vi hilser ethvert fornuftigt tiltag velkommen, der kan være med til at sikre et mere roligt og trygt natteliv.«

Kommunikationschefen mener generelt, at der er meget begrænset ballade på Rekoms diskoteker og barer. Men han er ikke i tvivl om, hvem initiativet retter sig mod.

»Folk, der har brudt loven. For eksempel voldsforbrydere og folk, der har handlet med narkotika. Og kan man få dem fjernet fra det miljø, hvor andre færdes, så er det dejligt.«

Om det nye initiativ direkte vil kunne aflæses på mængden af slagsmål og uheldige hændelser, er det dog endnu for tidligt at spå om.

»Det er ikke til at vide, hvilken betydning det får. Så vi må se, om det har en effekt. Måske kan det også have en præventiv effekt,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Han understreger dog overfor B.T., at det er et fåtal af mennesker, der udsættes for ubehagelige oplevelser i Jomfru Ane Gade.

Til sidst slutter kommunikationschefen af med en kærlig opfordring til Nordjyllands Politi:

»Hvis de skal kunne håndhæve reglerne, vil det kræve, at de er mere synligt til stede.«