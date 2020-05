Genåbningen af danske barer og diskoteker ligger langt ude i fremtiden, viser en mail, som regeringen har sendt til Statens Serum Institut. Her beder Mette Frederiksen om beregninger på hvad det vil betyde for smittetrykket, hvis man genåbner en lang række institutioner i Danmark

Men altså ikke nattelivet, spillesteder og lignende.

Adam Falbert, medejer af Rekom Group, der har cirka 140 diskoteker, barer og restauranter, er sjovt nok ikke skuffet over, at diskoteker og barer slet ikke er med i overvejelserne. Det er helt andre ting, som han frygter.

»Det værste, der kan ske for os, er at vi mister adgangen til hjælpepakkerne og i stedet skal genåbne under en masse restriktioner og fortænkte tiltag, som vi slet ikke kan håndtere,« siger han og fortsætter:

»Hvis vores gæster skal holde 1 meters afstand, vi skal inddele forretningerne i zoner & opstille ekstra toiletvogne på gader og stræder – så bliver ekstremt vanskeligt for alle parter.« siger Adam Falbert.

Han er dog optimist.

»Jeg tror dog ikke, at det går sådan. Jeg synes vi har haft en rigtig god dialog omkring nedlukning, oplukning, og hjælpepakker indtil videre, og jeg oplever at politikerne og myndighederne lytter til hvad vi siger,« forklarer han.

Er du ikke ærgerlig over, at Mette Frederiksen slet ikke nævner diskoteker og barer, som en mulig del af genåbningen af fase 2?

Foto: Philip Davali

»Nej, det havde vi ikke forventet. Og jeg synes faktisk også, at det giver god mening, at vi er blandt dem, som åbner senere,« siger han og uddyber:

»Når du går i byen med gode venner og bekendte, så har du en forventning om, at man skal være tæt sammen. Det skal man kunne hos os. Hvis ikke man kan det, så er det bedre at holde lukket,« siger han.

Rekom Group har cirka 2.500 medarbejdere ansat, som alle er hjemsendt med lønkompensation, som en del af myndighedernes hjælpepakker til erhvervslivet. Falbert håber at pakkerne forlænges nogle måneder indtil han forhåbentlig kan åbne igen.

»Det er vigtigt for os, men jeg kan også forstå, at der netop nu er forhandlinger, hvor det indgår. Jeg vil faktisk gerne rose politikerne og myndighederne. Der har været en god dialog og forståelse fra starten - og det er min forventning det fortsætter sådan,« siger han.