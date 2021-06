Thomas Lunderskov har fået lige præcis det, han håbede på.

»Det er faktisk utroligt, så glad, jeg blev, da jeg så det. Nu er det ikke bare et håb, nu er det ægte,« siger han.

Han er medejer af Danmarks ældste natklub, Discoteque Tordenskiold i Kolding, der har haft lukket siden marts sidste år. Nattelivet er den branche, der har været hårdest ramt af coronarestriktionerne – men nu er der snart igen grund til at smide – ekstra mange – parasoller i drinkglassene.

For den er god nok: Til september åbner nattelivet igen ifølge den nye genåbningsaftale, der faldt på plads tidligt torsdag morgen.

Thomas Lunderskov (tv.) med Tordenskiold-makkeren Carsten Blicher. Foto: Thomas Lunderskov Vis mere Thomas Lunderskov (tv.) med Tordenskiold-makkeren Carsten Blicher. Foto: Thomas Lunderskov

Diskoteksbranchen har ellers igen og igen fået en lang næse, når politikerne har forhandlet om lempelser af restriktioner, men da B.T. talte med Thomas Lunderskov i maj vovede han alligevel at nævne sin drøm om at kunne åbne netop 1. september.

»Den havde vi ellers nået at skyde ned igen, efter at vaccinekalenderen blev rykket. Vi var gået over til at håbe på 1. oktober i stedet, så jeg var lidt overrasket her til morgen. Jeg troede egentlig at jeg skulle vågne til lidt dårlige nyheder i forhold til forhandlingerne, og at der ikke ville være noget til os,« siger han.

Men det blev der altså. Og som Thomas Lunderskov også håbede på, bliver det endda med fuld åbningstid natten lang. Eneste restriktion bliver et krav om fremvisning af coronapas indtil 1. oktober.

»Det er lige meget. Vi tjekker jo id og alt muligt andet. Det er uvæsentlig,« konstaterer han.

Discoteque Tordenskiold ligger på gågaden i Kolding. Vis mere Discoteque Tordenskiold ligger på gågaden i Kolding.

Og der i det hele taget ikke meget, der kan ødelægge diskoteksejerens humør på sådan en dag som i dag.

Han var sidste sommer kritisk omkring, at værtshuse, barer og cafeer fik lov til at holde åbent til kl. 02 og på den måde fik frit spil også i nattetimerne uden konkurrence fra diskoteker. Det sker igen fra 15, juli i år.

»Men pyt med det. Der er ikke noget, der kan skyde os ned i dag. Fred være med at de får halvanden måned med en god forretning,« siger Thomas Lunderskov.

Og nu er fokus så sat mod 1. september, hvor det vil være 544 dage siden, at Discoteque Tordenskiold sidste havde åbent. Det er om 2,5 måned.

Vi kan jo ikke åbne med 50 procent nye folk på arbejde. Thomas Lunderskov, Discoteque Tordenskiold i Kolding

»Tiden kommer til at flyve afsted. Det er så meget, vi skal have styr på. Der skal gøres fuldstændigt hovedret, der skal købes ind, og vi skal have tjekket så mange maskiner, hvorvidt de overhovedet stadig virker. Og så skal vi ud og finde en masse personale – og det er nok den største hurdle lige nu,« siger Thomas Lunderskov:

»Vi havde 42 ansatte i februar 2020, og vi har højt sat måske kun 15-18 stykker tilbage nu. Og det er problem, for vi kan jo ikke åbne med 50 procent nye folk på arbejde, som ikke ved, hvad man gør. Og vi kan jo reelt ikke lære dem op, før vi åbner, så vi skal måske lige ringe rundt til tidligere ansatte og høre, om de kan tage en vagt eller to.«

Det hele er så nyt, at Thomas Lunderskov slet ikke har opdaget, at 1. september falder på en onsdag. Her har Discoteque Tordenskiold normalt ikke åbent, så han har endnu ikke besluttet sig for, om den normale praksis med kun weekendåbent skal ændres i den særlige anledning.

»Det bliver nok kun, hvis vi kan få national helligdag dagen derpå, og det gør vi nok ikke. Men man kan ikke lade være med at tænke på, at det på en eller anden måde er en slags frihedsdag, der skal markeres,« siger han.