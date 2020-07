Tre danske diskoteker skal betale kassen for alkoholreklamer målrettet unge.

De tre diskoteker - Mona i Maribo, TemaBar i Viborg og The Gap i Aalborg - har alle tre reklameret for arrangementer med alkohol rettet mod unge under 18 år på Facebook.

Bøderne lyder på 10.000 til Mona for et enkelt opslag, 10.000 til TemaBar for det samme, mens The Gap har fået et ordentligt rap over fingrene med en bøde på hele 130.000 kroner for i alt 13 forhold.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen er der listet eksempler på de ulovlige reklamer. For eksempel havde The Gap skrevet følgende:

'The Gap præsenterer – frie sjusser og shots fra 23.00-00.00. For Dronninglund, Brønderslev & Fjerritslev Gymnasium. Book dit bord nu på […] – Denne begivenhed er ikke et samarbejde med hverken festudvalg eller gymnasierne, vi er bare i fest humør – The Gap – Nightclub'.

TemaBar havde skrevet følgende:

'Vi gentager successen fra sidste år! Venner, bekendte, familie og andre ølelskende personer - det er atter blevet tid til, at vi skal afholde ØLSTAFET rundt om Søndersø i Viborg! Ølstafetten starter og slutter på de smukke omgivelser ved plænen foran Brænderigården og Golfhotellet. Pris: 100 kr. pr. hold for deltagelse inkl. FRI ENTRE på TemaBar bagefter. Pris 250 kr. pr. hold for deltagelse inkl. 1 ks. øl (30 stk), Svedbånd, Oplukkere mv. + 3 Sommersby eller Tuborg til Afterparty på Temabar Viborg [...] REGLER: 1 ALDERSGRÆNSE: 16+.'

Ifølge markedsføringsloven er enhver form for omtale af alkohol forbudt i en reklame, hvis den retter sig mod unge under 18 år. Forbuddet gælder både, hvis hensigten er at markedsføre alkoholholdige produkter, og hvis alkohol bliver brugt som virkemiddel til at sælge andre produkter.

Diskotekerne har også et strafansvar, selvom de ikke udskænker alkohol til mindreårige, da det er selve markedsføringen af alkohol til personer under 18 år, der er ulovlig.

»Markedsføringsloven er meget klar. Enhver omtale af alkohol er forbudt, når målgruppen er unge under 18 år. De må ikke opfordres til at feste med alkohol via Facebook eller andre sociale medier,« siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Det var foreningen Alkohol og Samfund og Alkoholreklamenævnet, som klagede til Forbrugerombudsmanden. Alle tre diskoterer har accepteret bøderne.