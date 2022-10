Lyt til artiklen

Det er ikke tilladt at reklamere med alkohol rettet mod unge under 18 år, og det mærker et diskotek i sjællandske Stenløse nu konsekvensen af.

Disco Invest ApS, der driver diskotek i Egedal Centret i Stenløse, har nemlig modtaget en bøde på 110.000 kroner.

Det skriver Forbrugerombudsmanden.

Disco Invest overtrådte nemlig markedsføringslovens forbud hele 11 gange fra september 2018 til september 2019.

Her reklamerede man på Facebook med fester som 'winter wonderland', 'beach party' eller 'påskejagt'.

Det er i sig selv ikke ulovligt, men i opslagene omtalte man alkoholiserede drikke og skrev, at der var en aldersgrænse på 15 år eller 9. klasse.

En kobling, der altså er ulovlig.

Derfor har Retten i Hillerød idømt Disco Invest en bøde på 110.000 kroner.

Det er tredje gang i år, at virksomheder betaler bøder for at overtræde markedsføringslovens forbud mod at reklamere over for børn og unge med omtale af eller henvisning til alkohol.