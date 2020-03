Et diskotek i Helsingør har fået sig lidt af et økonomisk rap over nallerne for at have omtalt alkohol i reklamer for alkohol til mindreårige.

Intet mindre end 75.000 kroner skal selskabet bag Club Retro, SP Aps, betale i bøde for reklamerne, som har floreret på diskotekets facebookside.

Det har retten i Helsingør afgjort, efter at Forbrugerombudsmanden anmeldte diskoteket til politiet i juni 2019, skriver Helsingør Dagblad.

I 21 opslag på diskotekets facebookside, har Club Retro omtalt alkohol, og problemet opstår, fordi opslagene også var rettet mod personer under 18.

Med omtale af alkohol menes det, at diskoteket i opslag, der skulle promovere arrangementer på stedet, samtidig lagde billeder op af - eller omtalte - alkohol, skriver Helsingør Dagblad.

Ved alle opslagene stod der nemlig, at de var rettet mod målgruppen +16.

Derfor var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at opslagene var målrettet personer i alderen 16-17 - altså mindreårige, og det er ulovligt.

Forbrugerombudsmanden fik, ifølge Helsingør Dagblad, øje på lovbruddet, fordi Alkohol og Samfund klagede over diskotekets markedsføring.

Onsdag faldt dommen så ved retten i Helsingør.

Her lagde man, ifølge Helsingør Dagblad, vægt på, at diskoteket muligvis har opnået en økonomisk gevinst ved opslagene, samt det trods alt beskedne antal børn og unge, man antager har set opslagene på Facebook.

Diskoteket i Helsingør er yderst velbesøgt af unge fra området omkring Helsingør, og huser hver weekend hundredvis af unge i aldersgruppen 16-25.

Club Retros Facebookside har knap 10.000 likes.