»Det er det værste vrøvl, jeg nogensinde har hørt.«

Discoverys direktør, Christian Kemp, retter et hårdt angreb mod YouSee og optrapper tv-krigen yderligere.

Det sker, efter YouSees direktør, Jacob Mortensen, lader forstå, at Discoverys 11 kanaler fra nytår forsvinder fra deres tv-pakker. YouSee ønsker at gøre kanalerne til en del af YouSees 'Bland Selv'-tilbud for at give kunderne mere valgfrihed. Kanal 5, som i dag er en del af alle YouSees tv-pakker, ryger ud, fordi seertallene er dalende, lyder det fra YouSee-direktøren.

Men det får Christian Kemp til at lange ud efter YouSee og direktørkollegaen Jacob Mortensen.

Hvorfor er det 'det værste vrøvl, du har hørt'?

»Fordi det klinger hult, at det lige præcis er Discoverys 11 kanaler, der skal fjernes fra deres tv-pakker. Kan det virkelig passe, at tv-seernes ændrede vaner med et kirurgisk snit alene rammer vores kanaler? At kun de har fået færre seere? Det kan jeg ikke forestille mig,« siger Christian Kemp.

»Nej, sandheden er, at YouSee forsøger at presse os ud af markedet,« fortsætter han.

Men fra YouSees side lyder argumentationen, at kunderne selv kan håndplukke deres kanaler med deres 'Bland Selv'-tilbud. Handler det i virkeligheden ikke om, at I er bange for at blive fravalgt af danskerne, når de får et valg?

»Nej, overhovedet ikke. Vi er tilhængere af at give kunderne et frit valg. Men det er jo ikke det, YouSee gør. Tværtimod vil de fjerne vores - og kun vores - kanaler fra deres tv-pakker, som deres kunder jo skal have, for at de kan tilkøbe 'Bland Selv'-kanalerne. Så YouSee giver ikke kunderne frit valg. De påtvinger kunderne visse kanaler, men tvinger dem samtidig til at tilvælge os. Det synes jeg er dybt problematisk.«

Aftalen mellem Discovery og YouSee udløber først om tre måneder. Så I har tid til at forhandle en ny aftale i stand. Hvorfor går I så ud og meddeler, at aftalen er opsagt?

»Jeg læste i Berlingske i lørdags, at det var Jacob Mortensens førsteprioritet at ringe til mig og fortsætte forhandlingerne. Siden da har jeg sørget for hele tiden at være i nærheden af min telefon, og at batteriet var opladet. Men han har ikke ringet.«

»Så der er ikke nogen forhandlinger mellem os og YouSee.«

Har I ufravigelige krav, der skal indfries, for at I kan forlænge aftalen med YouSee?

»For at vi kan lande en aftale, er det et krav fra vores side, at den indeholder andet end 'Bland Selv'.«

Det krav virker YouSee ikke til at ville opfylde. Over for B.T. lader direktør Jacob Mortensen det stå klart, at Discoverys kanaler - også Kanal 5 - fremover hører til i YouSees 'Bland Selv'-univers.

En potentiel katastrofe for Discovery, idet Kanal 5 - som en del af grundpakken - i dag når ud til 1,2 millioner danske husstande. Det tal vil sandsynligvis falde, hvis YouSees kunder fremover aktivt skal tilvælge kanalen.

Direktør for Discovery Networks Danmark, Christian Kemp. Foto: Celina Dahl Vis mere Direktør for Discovery Networks Danmark, Christian Kemp. Foto: Celina Dahl

Christian Kemp erkender da også, at parterne er meget langt fra hinanden.

»Jeg er rigtig ked af denne her situation. For der er jo ingen vindere. YouSee vil miste mange kunder, når de ikke længere kan tilbyde vores kanaler. De kunder, der bliver hos dem, må være utilfredse over, at de får et dårligere produkt. Og vi kommer til at miste en masse penge på grund af lavere annonceindtægter.«

Hvor mange penge taler vi om?

»Der er tale om rigtig mange penge. Mere præcist kan jeg ikke sige det endnu.«

Fakta: Discovery Networks har 11 kanaler Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, ID - Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2, Canal 9, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Discovery Science – samt streamingtjenesterne Dplay, Eurosport Player og Golftv.

Hvad vil det få af konsekvenser for jer, de rettigheder I har og det indhold, I producerer til jeres kanaler?

»Det kommer hverken til at gå ud over vores indhold eller vores rettigheder. Vi vil fortsat kæmpe for at få gode sportsrettigheder og producere dansk tv af høj kvalitet. Der er tale om en langsigtet investering, som vi fortsætter med, selvom vi på den korte bane skulle ende med at lide tab ved ikke at være en del af YouSees udbud.«

I har selv været meget offensive både i pressen og i jeres kampagner, hvor I direkte opfordrer danskerne til at fravælge YouSee. Hvorfor?

»Vi føler ikke, at vi har andet valg.«

Hvorfor?

»Vi må forholde os til virkeligheden, og den er, at vi fra 1. januar ikke længere har en aftale med YouSee. Det skal forbrugerne vide, så de kan handle derefter, hvis de fortsat vil se Discoverys kanaler.«

YouSee er med sine omkring 1,2 millioner kunder den klart største tv-udbyder på det danske marked.

Discoverys kanaler viser i dag mange superligakampe, fodboldherrelandsholdets VM-kvalifikationskampe samt programmer som '5. gear', 'Politijagt' og 'Ex on the Beach'.