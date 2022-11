Lyt til artiklen

Det har været en beskidt omgang for Coop 365 i Aarhus.

For da Fødevarestyrelsen besøgte butikken på Viborvej i slutningen af oktober, var det ikke ligefrem et syn, der harmonerer med at drive en fødevarebutik, de blev mødt af.

I rapporten er der nemlig både konstateret 'massive sorte belægninger af skidt ud over gulvet,' 'fedtede produktrester', og 'direkte adgang fra toilettet til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.'

Sidstnævnte forhold forklares ved, at døren til toilettet og forrummet var helt åbent, og at der uden for forummet tættest på blev opbevaret julekalendere uden plastikemballage samt pakker med tyggegummi.

Bemærkningen til forholdet lyder i rapporten: 'Jeg troede kun, det var den inderste dør, der skulle være lukket.'

Men det var ikke den eneste opdagelse i varemodtagelsen. For her blev der også fundet flere plastikkasser til flasker med 'massive sorte belægninger af skidt', og de samme belægninger blev fundet ud over gulvet.

Forholdene koster butikken en bøde på 15.000 kroner.

TV 2 Østjylland har været i kontakt med Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen. Han ønsker ikke at kommentere på kontrolrapporten før mandag.