Ifølge Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skulle læger have undersøgt 16-årig for meningitis tilbage i 2016.

16-årige Mathias Baadsgaard-Lund døde som følge af meningitis i januar 2016.

Nu - fire år efter - retter Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kritik af tre læger, som alle behandlede den 16-årige om natten 4. januar.

Det skriver disciplinærnævnet i en afgørelse på sin hjemmeside.

Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns opgave at behandle klager fra patienter over konkrete sundhedspersoner.

Sagen om Mathias Bundsgaard-Lund vakte stor opsigt og fik megen medieopmærksomhed, da han i 2016 døde af meningitis.

Sygdommen kan i løbet af få timer udvikle sig livsfarligt, og derfor skal den smittede så hurtigt som muligt behandles med antibiotika.

I tilfældet med Mathias Bundsgaard-Lund gik der dog flere timer, før lægerne begyndte at overveje, om der var tale om meningitis. På det tidspunkt var drengen begyndt at få det markant værre, fremgår det af afgørelsen.

Lægernes håndtering kritiseres af disciplinærnævnet, som mener, at de langt tidligere skulle have påbegyndt antibiotikabehandling.

Ifølge nævnet havde drengen nemlig klare symptomer på den sjældne meningitissygdom, allerede da akutlægen tilså ham i hjemmet.

De tre læger, som får kritik, var alle læger, der havde kontakt med den 16-årige i løbet af natten og morgenen 4. januar 2016.

Den ene var en akutlæge, som tilså drengen i hjemmet. Mens de to andre var reservelæger, der behandlede ham på børne- og ungeafdelingen på Herlev Hospital.

I afgørelsen skriver disciplinærnævnet, at de tre læger "ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen".

Inden for godt et år døde i alt tre unge drenge af sygdommen. Det gjorde de, på trods af at de havde henvendt sig til sundhedsvæsenet i tide, har Patienterstatningen senere vurderet.

Smitsom meningitis bliver også kaldet meningokoksygdom. Den kan vise sig som blodforgiftning, men også ved symptomer som høj feber, røde pletter på kroppen og stivhed i nakke og ryg.

/ritzau/