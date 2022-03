Lørdag 12. marts er der specielt ét tema, der kommer til at fylde sendefladen ud: Støtte til Ukraine.

DR og TV 2 går sammen om at lave en støttekoncert, og den når også ud til Aalborg.

»Ud over i Esbjerg, Aarhus og Odense kommer der også storskærme op her ved Musikkens Hus, hvor man kan se koncerten live,« fortæller direktør for Musikkens Hus i Aalborg, Lasse Rich Henningsen.

Han tøvede ikke med at sige ja til at stå for, at aalborgenserne kan følge med i støttekoncerten.

»Da jeg blev ringet op sidste uge, sagde jeg med det samme, at vi er klar. Jeg tror, vi er mange, der mærker et stort behov for at gøre noget.«

Lasse Rich Henningsen har også kunnet mærke bekymringerne for de ukrainske flygtninge på egen krop.

»Jeg har siddet og kigget på nyhederne og bare tudet på grund af den følelse af magtesløshed, jeg får. Men jeg tror i hvert fald på, at det værste, man kan gøre i denne situation, er at gemme sig for de mennesker, det her går ud over,« konstaterer direktøren.

Og derfor har Musikkens Hus også arrangeret et lysoptog, der skal foregå inden visningen af showet, der sender fra København.

»Vi kan stå sammen og vise vores opbakning, og det kan vi blandt andet ved at tænde et lys i mørket. Det kan også være rart for de fremmødte at opleve fællesskabet og blive bekræftet i, at vi ikke er alene i vores frygt og angst.«

Lysoptoget starter på Nørresundby Torv klokken 18.15, og derefter afspærres Limfjordsbroen i begge retninger, så flokken i ro og mag kan begive sig mod Musikkens Plads, hvor skærmene står.

I løbet af programmet vil der foregå en indsamling til de ukrainske flygtninge.

Og her kommer man også til at kunne se et beløb fra en gruppe lokale ildsjæle.

Abas Khalaf, der er projektleder i Brønderslevs Boligforeningen P.M., begyndte nemlig også straks at tænke på, hvordan man kan hjælpe til lørdagens indsamling.

»I foreningens ungeklub snakkede vi om det, der skal ske på lørdag og om det at være flygtning og at skulle starte fra nul og bruge meget tid på at bygge et grundlag op i Danmark. Jeg kan huske, da nogle fra ungeklubben jo selv kom hertil som flygtninge i 2015,« siger projektlederen.

Det inspirerede dem blandt andet til at begynde at samle tøj og legetøj ind, som de vil give til de ukrainske børn ved næste lejlighed.

Og så kan man aflevere pant ved Fælleshuset Mælkebøtten. Så samler ungeklubben det sammen og donerer pantpengene på lørdag.

Ambitionerne for aalborgensernes tilslutning lørdag er stor.

»Til Kim Larsens mindekoncert, som vi holdt her på Musikkens Plads i 2018, kom der 10.000. Jeg har drømmen om, at det dobbelte dukker op på lørdag,« er de afsluttende ord fra Lasse Rich Henningsen.

Man kan læse mere om arrangementet på Facebookbegivenheden.