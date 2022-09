Lyt til artiklen

Nu lander sagen om de skandaleramte københavnske bycykler på erhvervsminister Simon Kollerups (S) bord.

Det er Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne, der har stillet spørgsmål til ministeren i sagen, efter at B.T. har kunnet afsløre, at fonden bag bycyklerne ser ind i en truende konkurs.

Det er på trods af, at fonden og fondens datterselskab har modtaget små 96 millioner skattekroner i direkte tilskud siden 2014.

Bycykelfonden har simpelthen ikke flere penge i kassen, og kun et ekstraordinært tilskud på 1,5 millioner fra Københavns Kommune reddede fondens økonomi i 2022. Erhvervsstyrelsen kræver derfor, at fonden skal redegøre for, hvordan den vil sikre økonomien på længere sigt.

Samtidig har B.T. afdækket, at Bycykelfondens direktør har fået 1,1 million kroner om året på trods af, at der ikke er nogen ansatte i fonden, og at bycyklerne iøvrigt drives i et datterselskab, der også har en direktør.

De mange brugte skattekroner og direktørens løn er faldet Hans Kristian Skibby for brystet.

»Jeg vil gerne have overblik over, hvordan man er havnet i situation, hvor der kan bruges så mange skattekroner på så kort tid. Vi er jo inde på et område, hvor der allerede er private, som tilbyder det, som kunderne vil have,« siger Hans Kristian Skibby og henviser til, at bycyklerne er blevet overhalet af private firmaer som TIER, BOLT og Donkey Republic.

Det skortede ellers ikke på ambitioner, da bycyklerne blev introduceret som det fjerde ben i den offentlige trafik ud over bus, tog og metro i 2014. Med tilskud fra de tre hovedstadskommuner København, Frederiksberg og Rødovre samt DSB skulle bilerne væk fra gaden, og pendlerne skulle op på cyklerne i stedet.

Men bycyklerne blev aldrig den succes, man havde håbet på. Pendlerne lod dem stå i stativerne. Alligevel fortsatte millionerne med at flyde til bycyklerne.

»Man har investeret i blinde. Jeg mener ikke, at man skal kaste gode penge efter dårlige, og derfor skal ministeren forholde sig til det,« siger Hans Kristian Skibby, der allerede har sendt to spørgsmål til ministeren i sagen.

Ud over de mange penge, der er skudt i foretagendet, spørger han også ind til direktør Tina Füssels løn.

»Hun har ingen ansatte og er direktør for en lille organisation, og alligevel får hun det samme som en minister. Det skal erhvervsministeren forholde sig til,« siger Hans Kristian Skibby.