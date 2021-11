»Vi har været ude og skide økonomisk. For at sige det ligeud.«

Efter et halvandet år præget med corona har udsigterne været dystre og nedadgående. Med andre ord: Der har ikke været meget at juble for hos Falcon BMX, en mountainbikeklub i Aalborg.

Men en ny donation på 25.000 kroner puster nyt liv i mountainbikeklubben, hvilket direktør Palle Steen Hansen har svært ved at få armene ned over.

Det fortæller Palle Steen Hansen, der til en vis grad har frygtet for klubbens videre eksistens.

»Vi har ingen indtægter haft, og alt det vi har tjent på, har ikke eksisteret.«

»Derfor er det dejligt med donationen, og det er klubben rigtig glad for.«

Palle Steen Hansen kunne nemlig for nylig konstatere, at der var tikket en donation på 25.000 kroner ind på kontoen. Ifølge ham er det en familiær kontakt til en, der er i klubben, som afsendt donationen. Noget, de havde talt om.

Afsenderen har et firma, der haft overskud – og som altså valgte at støtte op om mountainbikeklubben, fortæller direktøren.

Udover medlemstal lever klubben også af arrangementer som polterabender, skolebesøg og andre aktiviteter. Indtægter, der har været ikke-eksisterende. Og når medlemstallene samtidig er faldet med en tredjedel, har dagene ikke ligefrem været nemme, beretter Palle Steen Hansen.

»Vi har kunnet betale husleje og nogle andre ting, men den almindelig drift, som vedligeholdelse af maskiner og anlægsinvesteringer har vi ikke haft. Så vi har været forsigtige, for vi ville ikke risikere, at klubben gik i minus og blev lukningstruet.«

»Vi omsætter normalt for 100.000 om året. Det siger lidt om, hvor meget donationen betyder.«

Pengene er da allerede givet godt ud. En ny havetraktor, plæneklipper og flagstænger er det blevet til. Men klubben er ikke i mål med genopbygningen:

»Tabet af medlemmer har været massivt, så vi skal i gang med at bygge op. Vi skal have rekrutteret nye medlemmer og søgt nogle midler til den almindelige drift.«

Palle Steen Hansen har ikke ønsket at oplyse, hvem donationens afsendere er. De har ønsket at være anonyme, fortæller han.