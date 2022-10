Lyt til artiklen

Hvordan kan vi bedst spare på energien?

Det spørgsmål stillede administrerende direktør Peder J. Madsen fra Hotel Koldingfjord i slutningen af august sine 126 medarbejdere.

Med de stigende energipriser har hotellet udsigter til en rekordhøj elregning, og derfor valgte direktøren at udskrive en konkurrence.

Her blev de ansatte simpelthen opfordret til at komme med deres bedste sparetips, skriver JydskeVestkysten.

Syv ansatte kom med flere gode ideer, og de var så gode og opfindsomme, at hotelledelsen valgte at honorere dem alle syv med 2000 kroner til deres næste elregning.

Direktøren fortæller JydskeVesten, at alle bud var relevante.

Det var dog ikke alle ideerne, som ledelsen vil indføre – i hvert fald ikke nu og her.

»Et bud, der gik igen, var, at man kunne fjerne minibaren fra værelserne. Det er et rigtig godt sparetip, og måske kan det på sigt også blive en nødvendighed. Men vi vil meget nødigt forringe vores servicefunktioner, så den får lov at blive,« siger Peder J. Madsen til avisen.

Der var også flere ideer, der handlede om at slukke eller begrænse lyset på gangene om natten.

I næste uge går hotellets ledelse i gang med at se nærmere på forslagene.