»En bøn: Hjælp hospitalerne i en svær tid.«

Sådan lyder indledningen i Region Midtjyllands Facebook-opslag, hvor koncerndirektør Ole Thomsen appellerer til alle borgere om at udvise forståelse for situationen på regionens hospitaler.

I opslaget skriver koncerndirektøren, at regionens hospitaler er pressede efter flere måneders strejke blandt sygeplejerskerne og mange akutte patienter.

Den udmelding møder nu massiv kritik.

»Intentionen har nok været en anden, men det er virkelig uheldigt formuleret. Det lyder som om, han giver os sygeplejersker skylden for det hele. Det er virkelig mangel på situationsfornemmelse,« fortæller fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital Vibeke Bak og tilføjer:

»Lad mig sige det sådan, at tiltroen til den øverste ledelse kunne godt være bedre.«

Ifølge Vibeke Bak er det som om, at koncernen prøver at holde det hemmeligt, at der er akutte problemer på hospitalerne.

»Der mangler sygeplejersker, men det har vi vidst i så lang tid. Fornemmelsen er, at de prøver at dække over noget, de har vidst længe,« fortæller hun.

Ifølge Vibeke Bak er det største problem, Aarhus Universitetshospital står over for, netop mangel på sygeplejersker.

Og de manglende sygeplejersker medfører en lang række andre problemer, som kan have fatale konsekvenser for de syge borgere.

»Der er flere steder, hvor vi har været nødt til at nedlægge sengepladser, fordi der simpelthen ikke er mandskab nok,« siger hun og tilføjer:

»Intensiv og børneafdelingerne er ikke steder, hvor du kan bede folk om at blive hjemme, så her kan vi ikke lukke sengepladser, men jeg godt være bange for, om der er folk nok,« fortæller hun og tilføjer:

»Lige nu er det de medicinske afdelinger, der har nedlagt sengepladser, og så er det operationer, der bliver udskudt.«

Den enorme kritik har medført, at Region Midtjylland mandag var ude med et nyt Facebook-opslag, hvor de beklager kommunikationen.

»Det var ikke min intention at placere skyld. Der er mange årsager til den situation, vi står i,« skriver Ole Thomsen og tilføjer:

»Der har også været (og er stadig) covid-19, og det har medført aflyste behandlinger. Samtidig er der for tiden ekstraordinært mange akutte patienter, og der har i en længere periode været afdelinger med rekrutteringsudfordringer.«

Tidligere mandag kunne B.T. fortælle, hvordan AUH måtte aflyse operationer og sender børn til andre hospitaler på grund af RS-virussen.

Samtidig har hospitalet aflyst planlagte operationer mandag og overvejer at gøre det samme tirsdag om nødvendigt.

»Vi er fyldt op, vi har ikke flere pladser. Alle vores systemer er i brug i øjeblikket,« siger han til TV2.dk.

Ifølge Vibeke Bak er det kun et spørgsmål om tid, før risikoen for, at endnu flere sengepladser nedlægges, og operationer udskydes, stiger.

»Folk kaster ikke håndklædet i ringen, men der bliver kigget mere på vagtplanen, og det er for de flestes vedkommende slut med at arbejde i deres fritid,« fortæller hun.

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra hospitalsledelsen, men det er i skrivende stund ikke lykkedes.