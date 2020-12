Jacob Bjerregaard (S) begynder 1. februar hos kommunikationsbureauet Advice og stopper derfor som borgmester.

Fredericia Kommune skal have ny borgmester i begyndelsen af det nye år.

Den nuværende borgmester, Jacob Bjerregaard (S), trækker sig fra posten, når han 1. februar i stedet får en direktørstilling i kommunikationsbureauet Advice.

Det skriver stemmeslugeren fra det seneste kommunalvalg i 2017 på Facebook.

I det nye job får han særligt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, hvilket efter hans eget udsagn har fyldt mere for ham de seneste år - både som borgmester og som formand for miljø- og forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

- Jeg og familien har brugt sommeren på at drøfte, om jeg skulle tage en periode mere, siger 43-årige Jacob Bjerregaard til Fredericia Dagblad.

- Derfor har overvejelserne ligget der siden, og for nylig fik jeg et jobtilbud hos Advice, hvor jeg får et særligt ansvar for at arbejde med grøn omstilling i forhold til en række virksomheder.

- Det er et drømmejob, og derfor valgte jeg at slå til, siger han.

Jacob Bjerregaard fortalte tirsdag eftermiddag sit politiske bagland om beslutningen.

Han forventer, at hans afløser skal findes internt i den socialdemokratiske gruppe i byrådet i Fredericia.

- Vi sætter nu gang i en proces, hvor vi skal finde ud af, hvem der skal overtage jobbet.

- Når jeg giver besked nu, så betyder det, at min efterfølger får næsten et år til at blive dus med jobbet og køre sig selv i stilling, siger Jacob Bjerregaard til Fredericia Dagblad.

16. november næste år er der kommunalvalg i Danmark.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Jacob Bjerregaard med 9574 personlige stemmer klart flest stemmer i kommunen.

Det var mere end seks gange så mange stemmer som nummer to på listen, Venstres Peder Tind, der fik 1451 personlige stemmer.

Socialdemokratiet sidder lige nu på 13 af de 21 pladser i byrådet i Fredericia Kommune, og partiet har således flertal alene.

Jacob Bjerregaard var fra 2004 til 2008 formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

I 2011 blev han valgt ind i Folketinget, men allerede efter kommunalvalget i 2013 forlod han landspolitik og blev borgmester i Fredericia Kommune.

