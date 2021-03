Rene Daarbak var egentlig selv gået tidligt i seng den aften for fjorten dage siden.

Men inde på hovedkontoret i Aalborg var der langt fra tid til at slappe af. Virksomheden Mogens Daarbak A/S var blevet ramt af et hackerangreb, og IT-afdelingen arbejdede på højtryk.

Det fortæller direktøren i virksomheden, der er én af landets største leverandører af kontorløsninger, til TV 2 Nord.

»En hackergruppe var gået ind og havde blokeret alt, så vi ingen adgang havde, og vi kunne ikke lave noget som helst. Vores drev og maskiner var blokeret,« fortæller han.

Hackerangrebet har kostet virksomheden mellem fire og fem millioner kroner. Foto: Scanpix

Dagen efter og de følgende kunne størstedelen af de 160 ansatte i virksomheden derfor ikke lave, hvad de plejer – for det meste af arbejdet er afhængigt af IT på den ene eller anden måde,« fortæller Rene Daarbak.

Selvom IT-afdelingen handlede hurtigt den aften og fik koblet alt fra, så var skaden allerede sket. Hackerne havde efterladt en besked til virksomheden, og budskabet var helt klart: De skulle betale 250.000 dollar inden 13 dage, hvis de ville have kontrol over virksomhedens data igen. Hvis ikke Rene Daarbak betalte inden fristen, ville beløbet blive fordoblet.

Men Rene Daarbak betalte ikke inden 13 dage – og det har han heller ikke i sinde at gøre på noget tidspunkt. Han vil ikke betale til sådan nogle banditter, siger han.

Selvom virksomheden var oppe at køre igen efter fem dage, så har de mistet en stor mængde data – og arbejdet er langt fra slut endnu.

Rene Daarbak anslår, at den 52 år gamle virksomhed har tabt fire til fem millioner kroner på hackerangrebet. Han troede ellers, de var godt med i forhold til at sikre virksomheden. Det var ikke nok, fortæller direktøren, der gerne vil opfordre andre til at gå IT-sikkerheden efter i sømmene en ekstra gang.