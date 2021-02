15. februar kan du muligvis komme til at se noget af det Danmark, som det var før corona. I hvert fald måske bare for en stund.

For en dansk direktør fra den fynske hovedstad opfordrer nemlig alle erhvervsdrivende til at trodse epidemiloven og regeringens nedlukning og åbne deres butikker og forretninger igen mandag 15. januar.

»Epidemiloven kan ikke tilsidesætte Grundloven. Derfor mener jeg, at vi er berettigede at til genåbne,« siger Torkil Poulsen, der i den forbindelse har rådført sig med en række jurister.

Han har oprettet en Facebook-gruppe, som skal sprede budskabet. Gruppen har i skrivende stund 5.000 medlemmer. Og Torkil Poulsen møder generelt stor opbakning.

»Vi vokser med cirka 3.000 medlemmer om dagen. Jeg har et håb og en formodning om, at mellem 500-1.000 lukkede forretninger, butikker, cafeer, frisører og så videre åbner mandag, og derefter vil resten af samfundet følge trop,« siger direktøren.

Torkil Poulsen fra Dantracker har selv været ramt af nedlukningen, hvor han og firmaet har mistet omkring to millioner kroner.

Hos Dantracker sælger de GPS-trackere til motorcykler og biler.

Lige nu er vi under belejring af en ukendt magt Torkil Poulsen

Dantracker-direktøren er klar over, at det her er en kontroversiel sag, og at butiksejerne muligvis risikerer, at politiet tropper op og uddeler bøder. Derudover er der også en risiko for en kæmpe shitstorm. Det er han dog helt forberedt på.

Restauranter og andre erhverv, der er omfattet af nedlukningen, kan få bøder på op til 5.000 kroner for at holde åbent. Det er dog ifølge Torkil Poulsen ikke noget problem. Han opfordrer nemlig til, at man skal nægte at betale, hvis man får en bøde. I stedet skal de tage det i retten.

»Vi har lovgivningen på plads. Så vi har lov til at åbne. Og hvis politiet kommer, så har vi det juridiske i orden. Hvis de ender med at give bøder, så anker vi den,« siger han med henvisning til Grundloven og de jurister og advokater, som har arbejdet på sagen for Torkil Poulsen.

Han møder også meget modstand fra ‘dem der forguder Mette Frederiksen’, som han selv beskriver det.

»Jeg vil bare gerne have, at vi får genåbnet samfundet. Vi skal have vores frihed tilbage – som en fri stat. Lige nu er vi under belejring af en ukendt magt,« siger Torkil Poulsen.

Om der reelt set så åbner mellem 500-1.000 butikker på mandag, det vil kun tiden vise. Torkil Poulsen har dog kun et lille overblik over, hvem der åbner. Dem han har været i kontakt med, vil dog gerne være anonyme.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Fyns Politi, de er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.