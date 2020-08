I begyndelse af denne uge var der i særdeleshed ét spørgsmål, der optog mange:

Kunne det virkelig være rigtigt, at man ikke ville aflyse Aarhus Festuge, selvom al corona-logik talte imod den jyske festival?

Og ja. I længere tid holdt arrangørerne bag festugen fast i, at man ikke ville aflyse, da det var muligt at gennemføre med de rette forholdsregler og restriktioner.

Men torsdag blev presset for stort.

Festugen blev aflyst, efter sundhedsfaglige eksperter og politikere kom med en besked, der ikke kunne misforstås:

Det er ikke forsvarligt at samle tusinder af mennesker i de aarhusianske gader på nuværende tidspunkt.

Men selvom advarslen fik aflyst festlighederne, fastholder direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, i et interview med TV 2 Østjylland, at festugen sagtens kunne være blevet afholdt forsvarligt.

»Jeg er helt overbevist om, at vi sagtens kunne have lavet en festuge, fordi den ville være så anderledes. Det ville være fint og forsvarligt,« siger direktøren til mediet.

Kan du forstå direktørens udtalelser?

Normalt trækker festugen en halv million personer til den jyske by, men Rikke Øxner mener altså stadig ikke, at en afholdelse ville være uforsvarlig.

Til gengæld gør hun også klart over for TV 2 Østjylland, at det er »frygteligt ærgerligt for byen, kulturlivet, medarbejdere, frivillige og kunstnere«, der skulle have været en del af festugen.

Det store pres fra sundhedsfaglige eksperter og politikere kom især på baggrund af, at smittetrykket i Aarhus og omegn er steget voldsomt de seneste uger.