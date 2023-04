Lyt til artiklen

PensionDanmark skal inden for et halvt år have en ny chef i spidsen.

Torben Möger Pedersen, der er pensionsselskabets første og hidtil eneste administrerende direktør, træder tilbage som direktør.

Det oplyser PensionDanmark i en pressemeddelelse.

»Efter at have været med til at stifte PensionDanmark, været den første medarbejder og været administrerende direktør i mere end 30 år har vi besluttet at give stafetten videre.«

»Det har været en stor ære og fornøjelse at have fået lov til sammen med vores dygtige medarbejdere at udvikle PensionDanmark til en vigtig leverandør af bæredygtige velfærdsløsninger til danske lønmodtagere. Efter 1. oktober vil jeg bruge min tid på bestyrelsesarbejde, rådgivningsopgaver, min familie og andre private interesser,« siger Torben Möger Pedersen.

PensionDanmark har 815.000 medlemmer.

Hvem, der skal erstatte Torben Möger Pedersen, er ikke på plads endnu.

Det forventes at være på plads inden sommerferien.

»Torben har gennem tre årtier gjort en utrættelig og afgørende indsats for PensionDanmark.

»Vi har regelmæssigt drøftet den langsigtede strategi for selskabet, og henset til Torbens ønske om en bestyrelseskarriere er vi enige om, at timingen nu er den rette til, at en ny direktør tager over,« siger Lars Sandahl Sørensen, bestyrelsesformand for PensionDanmark og administrerende direktør i DI.