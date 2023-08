Drømmer du om at drive et konferencecenter?

Så har du en enestående chance for at gøre den til virkelighed – for bare én krone.

Det er nemlig den pris, direktør og indehaver Palle Storinggaard vil have for konferencecenteret Esbjerg Park ApS, som ligger på Stormgade 200 i Esbjerg.

Det skriver JydskeVestkysten.

Med den salgspris kunne det lyde som om, det er et konferencecenter i dyb krise, der er tale om.

Men det er ikke tilfældet. Til gengæld er der et bestemt krav til den kommende køber.

Ifølge Palle Storinggaard er Esbjerg Park ApS' ordrebog godt fyldt, og stedet har mange faste kunder.

Fire ud af de seneste fem år har konferencecenteret haft overskud, og egenkapitalen var efter det seneste regnskab på over tre millioner kroner.

»Efter at være kommet godt igennem de seneste års kriser, har jeg besluttet at sælge mit hjertebarn Esbjerg Park ApS for en krone, men ikke til hvem som helst,« siger Palle Storinggaard i en pressemeddelelse.

Han forlanger nemlig, at køberen fortsætter med at drive Esbjerg Park som konferencecenter.

Det skal dog understreges, at det er virksomheden og ikke de fysiske bygninger på Stormgade, som han har sat til salg for en slik. Bygningerne ejer og udlejer Esbjerg Kommune.

Palle Storinggaard sælger Esbjerg Park, fordi han vil fokusere sine kræfter på Hotel Britannia og vinfirmaet PS Wine, som han også ejer.