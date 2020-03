Alsie Express har aflyst alle indenrigsafgange mellem Sønderborg og København frem til den 13. april.

Luftfartsselskabet Alsie Express indstiller flyvningen på ruten mellem Sønderborg og København fra den 16. marts til den 13. april, begge dage inklusive.

- Det har vi det ikke særlig godt med. Som resten af branchen er vi stærkt udfordrede af den situation, vi står i.

- Det bliver ikke kønt, det er den korte version, lyder det fra administrerende direktør Dennis Rybasch.

Alsie Express har taget beslutningen efter regeringens udmelding om, at man bør undgå alle unødvendige rejser.

Ifølge Dennis Rybasch giver det ikke mening at servicere, når der ingen efterspørgsel er.

Men det er kun dejligt, at passagerne følger myndighedernes opfordringer, og det vil flyselskabet bakke op om, siger direktøren.

- Den seneste tid kan vi se, at alt bliver udskudt. Jeg er ret sikker på, at alle kunder er glade for, at vi tager beslutningen og skaber noget klarhed, siger han.

/ritzau/