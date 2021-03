På mandag kan endnu flere afgangs- og erhvervsskoleelever vende tilbage på skolerne, og de får travlt.

Det er i hvert fald meldingen fra Ole Heinager, der er direktør for NEXT uddannelser, der dækker over en bred palette af ungdomsuddannelser og efteruddannelseskurser i hovedstadsområdet.

Folketingets partier er sent torsdag aften blevet enige om en ekstra genåbning før d. 6. april.

Så på mandag hæves forsamlingsforbuddet udendørs til ti, afgangselever i hovedstaden må også vende tilbage 50 procent af tiden, og så kan blandt andet murere og tømrere på erhvervsskolerne igen se frem til praktiske fag igen.

»Det er helt fantastisk. Vi har flere gange været ude at sige, at vores elever skulle tilbage. Det er helt afgørende. Man kan ikke blive murer ved at holde om en computermus.« fortæller Ole Heinager.

Ifølge ham er det nemlig afgørende, at erhversskoleelever, der har såkaldte certifikatfag, kommer tilbage. Det er blandt andet tømrere, murere og mekanikere.

»Det betyder, at de kan blive færdige med deres uddannelse og det betyder, at de kan komme ude og få et arbejde hurtigere. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft.«

I længere tid har ledelsen på NEXT forbedredt sig på, at eleverne skulle vende tilbage efter påske.

»Vi har arbejdet på modeller med hjemmetest, som eleverne selv skulle tage,« fotæller Ole Heinager, der må sadle helt om nu:

»Vi har ikke mulighed for at få et testsystem op at stå, og vi kan ikke få hjemmetest, før de er godkendt. Så eleverne må benytte sig af det normale offentlige testsystem.«

Derfor kommer en del elever nok til at stå i kø ved teststederne i weekenden. Eleverne skal nemlig kunne fremvise en negativ test, der er maks 72 timer gammel, før de kan motage undervisning på skolen.

Også Sofie Carsten Nielsen, der er leder af Radikale, glæder sig over, at flere elever kan komme tilbage.