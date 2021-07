Omkring 20-30 millioner kroner.

Det har indtil videre været prisen for Jensen Bøfhus at være i konflikt med fagforeningen 3F.

Sådan vurderer direktør Anders Nikolaisen over for Børsen konsekvenserne af stridighederne, der begyndte i januar 2019 – til sammenligning havde restaurantkæden i det seneste 'normale år', 2019, et overskud på ni millioner kroner.

Det var et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne, der udløste parternes konflikt, og det eskalerede sidste år på grund af coronakrisen. 2020 gav omvendt af den grund et underskud på 41 millioner kroner.

Anders Nikolaisen er direktør i Jensens Bøfhus. Foto: Linda Kastrup Vis mere Anders Nikolaisen er direktør i Jensens Bøfhus. Foto: Linda Kastrup

For på grund af konflikten kunne Jensens Bøfhus ikke få coronastøtte i form af lønkompensation, og derfor endte sagen i Arbejdsretten. Den kom i fredags med en kendelse imod bøfhuset med en blåstempling af, at det er i orden at konflikte under coronanedlukning.

»Det er en ærgerlig dom, men vi tager den selvfølgelig til efterretning. Det her spørgsmål er kun en lille del af vores samlede store sag,« siger Anders Nikolaisen til Børsen.

Jensen Bøfhus har nu klaget til Folketingets Ombudsmand for at få omgjort afgørelsen.

Direktør Anders Nikolaisen frygter, at man i en ny coronanedlukning igen vil stå i samme situation og ikke kunne få støtte.

I dag er der ingen 3F-ansatte i restaurantkæden.