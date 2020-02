I Danmark bliver der produceret fremragende fødevarer. Og de er alt for billige i forhold til kvaliteten.

»Udfordringen er, at forbrugerne ikke bruger ret meget af den disponible indkomst på fødevarer sammenlignet med andre lande. Derfor er danske fødevarer urimeligt billige,« siger indkøbsdirektør i Rema1000, Anders René Jensen i et interview med Landbrugsavisen.

Han sammenligner med Italien, hvor fødevarerne koster meget mere, fordi italienerne, ifølge Anders René Jensen, ikke har noget imod at betale for kvalitet.

Danskerne har istedet et enormt prisfokus, og vi elsker at gøre en god handel. Derfor er det et nødvendigt onde at bruge penge på mad, siger han til avisen.

Vi har nogle af verdens bedste landbrugsprodukter, mener Anders René Jensen. Foto: Annelene Petersen Vis mere Vi har nogle af verdens bedste landbrugsprodukter, mener Anders René Jensen. Foto: Annelene Petersen

Han medgiver dog også, at supermarkedskæder, som den han er direktør i, er med til at presse prisen på danske dagligvarer.

Og han erkender, at der er alt for mange butikker i Danmark.

Faktisk tre gange så mange kvadratmeter butik per kunde sammenlignet med gennemsnittet i Europa.

Han pointerer, at det koster at lave kvalitet, og at det er vigtigt, at de danske fødevareproducenter kan leve af deres produktion.

Derfor er det også vigtigt, at landbruget er med til at tale sine produkter op, så forbrugerne bliver mere bevidste om de danske dagligvarers kvalitet, mener Anders René Jensen.

Store virksomheder som Danish Crown og Arla har ifølge ham været langsomme til at skabe en profil på at være bæredygtige.

Noget, som indkøbsdirektøren oplever, at forbrugerne efterspørger.

For hvis der blev købt bæredygtigt i ligeså høj grad, som folk taler om det, ville det for alvor rykke noget.