Så klar er erkendelsen fra Jesper Madsen, som er direktør i vognmandsfirmaet Vendelbo Spedition, der har cirka 50 lastbiler.

I mandags gav det en del lange køer rundt om i landet, da lastbilchaufførerne valgte at demonstrere mod den vejafgift, der fra 2025 bliver pålagt lastbiler.

Men et nyt notat fra Transportministeriet viser, at det i Belgien, Tyskland og Østrig, som har lignende vejafgifter, er forbrugerne, der må til lommerne for at dække den ekstra udgift.

Sagen kort Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift, alt efter hvor langt de kører i Danmark.

Afgiften vil variere efter lastbilernes CO2-udledning. Grønne lastbiler vil altså betale mindst i afgift.

I 2030 vil det koste omkring 1,3 kroner per kilometer i gennemsnit for konventionelle lastbiler, der for eksempel kører på benzin eller diesel.

Mandag demonstrerede lastbilchauffører mod afgiften

Torsdag kan B.T. vise notat fra Transportministeriet, der slår fast, at erfaringer fra lande med lignende vejafgift er, at det er forbrugerne, som på til lommen. Kilde: Skatteministeriet

'Vognmanden sender vejafgiften direkte videre på fakturaen til dem, der køber transporten,' står der blandt andet i Transportministeriets notat.

Jesper Madsen vil da også gerne fortælle, hvordan hans lastvognsfirma kommer til at få betalt vejafgiften.

»Generelt kommer vi til at hæve priserne, og det betyder, at vores kunder kommer til at hæve priserne for deres kunder, der jo er forbrugerne. Det er egentligt bare indirekte skat til hr. og fru Danmark,« siger direktøren.

Har du nogen fornemmelse af, hvad jeres kunder siger til, at det bliver dyrere at få transporteret varer?

»Det er jo først om halvandet år, den her vejskat skal betales fra, så det er ikke noget, vi har diskuteret endnu. Men jeg tror ikke, at kunderne vil sidde og klappe i deres hænder og sige, at det er skønt med den her afgift,« siger han og spørger:

»Du ville vel heller ikke synes, det er positivt at gå i supermarkedet og se mælken være steget i pris eller hos møbelhandlen, hvor stolene er blevet dyrere?«

Helt konkret skal lastbiler per 1. januar betale en afgift på op til 1,30 kroner per kørt kilometer, men Jesper Madsen ser også en anden udfordring, der kan få priserne til at stige.

»Der en kæmpe byrde i administrationen af det her. Vi kører jo ikke varer fra en kunde i en lastbil. I nogen lastbiler har vi måske paller med varer fra tyve forskellige kunder, og så skal vejafgiften så deles op mellem kunderne. Det vil der komme til at gå meget tid med,« siger han.

Selv om lastbilschaufførerne mandag demonstrerede mod en kommende afgift, er det det forbrugerne, der bliver ramt.

Transportminister Thomas Danielsen (V) forstår godt de administrative udfordringer, vognmændene frygter ved den kommende afgift.

»Derfor er det også vigtigt for mig, at det bliver enkelt og ubureaukratisk for vognmændene. Det kan være med en app eller den boks, som mange vognmænd allerede bruger i dag, når de kører i for eksempel Tyskland,« siger han.

Men det får ikke Jesper Madsen til at slappe af.

»Det vil jo være ekstra omkostninger for os, hver gang at skulle dele regningen for vejafgifterne op mellem kunderne,« siger han.

Uanset, hvor hårdt selskabet bliver ramt, så har Jesper Madsen lige nu et stort ønske, der bare ikke kan blive opfyldt.

»Selskabet ligger i Hjørring, men kunne jeg vælge, så ville jeg heller ligge nær en af de store byer for at undgå administrationen af vejafgifterne. Men vi har lige lavet nyt byggeri, så det er ikke muligt,« siger han.