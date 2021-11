Musikken er slukket, dagslyset er brudt igennem og den sidste festklædte gæst er stavret hjem.

Med andre ord er den første J-dag efter genåbningen ovre.

Og det har været en stor succes, melder Henrik Foget Jensen, der er direktør for blandt andet Zwei Grosse Bier Bar i Jomfru Ane Gade.

»Der har været en fantastisk fest. Vi er glade og har hænderne oppe. Det skal fejres med en ekstra pizza i aften,« griner han.

Direktøren fortæller, at der endda har været stor interesse fra flere end det umiddelbare kernepublikum.

»Det har været meget toneangivende, at det ikke kun har været de 18-28-årige, der kom. Der var også mange midaldrende, der festede med, og nok også flere, end der plejer at være på J-dag. Alle har nok bare haft et lidt større behov for at komme ud og røre sig efter nedlukningen.«

Henrik Foget Jensen vil skyde på, at der kom et par tusinder mennesker gennem døren til Zwei Grosse Bier Bar fredag aften og nat.

Derudover var der en konstant belægning på godt 350 gæster derinde.

Og de festede øjensynligt i fred og fordragelighed.

»Der har været fest fra mørket faldt på, til det blev morgen, og vi har ikke haft de store problemer. Heller ikke politiet, som har fortalt, at der ikke har været mere arbejde end normalt,« fortæller direktøren.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra Nordjyllands Politi inden publicering.

Men selvom Henrik Foget Jensen og resten af 'gadens' klubber åbnede op som var det før coronapandemien, spøger smittefrygten stadig.

»Vi er selvfølgelig alle bekymret for det stigende smittetryk og om det får en betydning for den fremtidige åbning. Men jeg tænker, at sundhedsmyndighederne har styr på det. Det skal nok gå godt,« konstaterer han.

Alligevel droppede de at genindføre et par tiltag under årets J-dag.

»Vi plejer for eksempel at smide sne fra loftet, have liveband og smide rundt med balloner. Men de ting har vi taget det stille og roligt med i år for ikke ligefrem at opfordre til, at folk står og rører ved de samme ting,« siger han, men tilføjer:

»Vi gemmer det til næste år, og så gør vi det bare dobbelt! Lige nu er vi bare glade for at have åbent i forhold til sidste år, hvor gaden var helt mørklagt.«