Jeppe Olsens liv ændrede sig for altid 22. april 2012.

Fire dage efter han havde været til kiropraktor, faldt han om med to blodpropper i hjernen. Der fulgte tre uger i limbo, hvor Jeppe svævede mellem liv og død. Da han vågnede fra sin koma, var det til en anden virkelighed som kronisk invalid.

Blodpropperne opstod på grund af en rift i Jeppe Olsens hals. En såkaldt dissektion, der kan opstå efter den manipulationsbehandling, som blandt andre kiropraktorer udfører.

Men Dansk Kiropraktorforening mener ikke, der er dokumentation for, at deres behandling kan være årsag til den livsfarlige bivirkning.

Jeppe fotograferet i hospitalssengen under sin koma (Privatfoto) Vis mere Jeppe fotograferet i hospitalssengen under sin koma (Privatfoto)

Samme holdning har direktør for Kiropraktorernes Videnscenter Henrik Wulff Christensen.

»På baggrund af den videnskab, der ligger, kan vi ikke sige, at behandlingen er skyld i, at der sker en dissektion. Vi kan sige, at der er en mistanke, fordi der er en tidsmæssig sammenhæng, men vi kan ikke sige, det er årsagen,« har Henrik Wulff Christensen tidligere udtalt til B.T.

Alligevel bliver Henrik Wulff Christensen af Patienterstatningen bedt om at vurdere, om der kan være en årsagssammenhæng mellem Jeppe Olsens blodpropper og den behandling, han fik.

En behandling, der var udført af den daværende formand for Dansk Kiropraktorforening, Peter Kryger-Baggesen, som på det tidspunkt også sad i bestyrelsen for Kiropraktorernes Videnscenter.

Samme videnscenter, som Henrik Wulff Christensen er direktør for.

Det fremgår af Jeppe Olsens sag hos Patienterstatningen og en senere retssag.

En gennemgang af økonomien bag videnscenteret viser, at det er finansieret af Dansk Kiropraktorforening, og det er problematisk, vurderer lektor i sundhedsjura Kent Kristensen.

»Når man sidder som konsulent, skal man opfylde kravene til habilitet. Han sidder som øverste leder i en forening, der har nogle meget markante holdninger til manipulationsbehandling,« siger Kent Kristensen.

Han understreger, at han ikke forholder sig til, om Henrik Wulff Christensen har foretaget en forkert vurdering. Men han mener, Patienterstatningen bør finde en, der ikke har tilknytning til Dansk Kiropraktorforening, til at vurdere sagen.

»Det er en forening, der har nogle markante holdninger til, hvorvidt der er en årsagssammenhæng, og som har kommunikeret det ud offentligt. Det er egnet til at skabe tvivl om uvildigheden,« siger Kent Kristensen.

Speciallæge Mats Lundberg, der er en del af netværket Læger uden Sponsor, er slet ikke i tvivl. Det er problematisk, at direktøren for det videnscenter, der er finansieret af kiropraktorforeningen, bruges til at udtale sig om formanden for foreningens behandling i en erstatningssag.

»Jeg opfatter Henrik Wulff Christensen som inhabil i sagen. Han bør selvfølgelig ikke være sagkyndig i en vurdering af behandlingen hos en kiropraktor, som han selv er direkte afhængig af i sin rolle som direktør for Kiropraktorernes Videnscenter,« siger han.

Det er ti år siden, Jeppe fik så store blodpropper i hjernen, at det skadede ham for resten af livet. (Foto: Camilla Bøgeholt Lund) Vis mere Det er ti år siden, Jeppe fik så store blodpropper i hjernen, at det skadede ham for resten af livet. (Foto: Camilla Bøgeholt Lund)

Jeppe Olsen fik afslag på erstatning.

Blandt andet fordi Henrik Wulff Christensen ikke mener, der er årsagssammenhæng mellem behandlingen og Jeppe Olsens skader.

For Jeppe Olsen kommer det som et chok, at Henrik Wulff Christensen er tilknyttet Dansk Kiropraktorforening.

B.T. har bedt Henrik Wulff Christensen om at forholde sig til kritikken

Men det ønsker Henrik Wulff Christensen ikke. Han skriver i en mail, at han ikke har mulighed for at svare på B.T.s spørgsmål, fordi de vedrører hans ansættelse i Patienterstatningen, som han henviser til.

Vicedirektør i Patienterstatningen Martin Erichsen erkender problemet.

»Han skal ikke vurdere sager for bestyrelsesmedlemmer i den organisation, hvor han er ansat. Den tilknytning er for tæt. Det er en fejl, at han har vurderet sagen.«

Hvordan er den fejl opstået?

»Han har ikke selv har været opmærksom på, at der var en problemstilling. Det er ikke en fejl, vi ser normalt. Vores læger plejer at frasige sig de sager, hvor de føler sig inhabile eller er inhabile. De vil normalt frasige sig flere sager, end de behøver. Henrik Wulff er inhabil i den konkrete sag. Det er en fejl, vi har lavet, og det har jeg talt med Henrik om. Han er i øvrigt enig i, at han er inhabil.«

Martin Erichsen fortæller, at inhabiltetssystemet i Danmark bygger på en vis grad af tillid, og at det derfor som udgangspunkt er den, som er inhabil, der skal frasige sig sagen.

»Men selvfølgelig ligger der også et ansvar hos os som arbejdsgiver for at være opmærksom på den her problemstilling. Det har vi ikke været i den her sag.«

Kommer I til at kigge på sagen igen?

»Normalt, hvis vi har afgjort en sag og efterfølgende bliver gjort opmærksom på, at vores fagkonsulent har været inhabil, vil vi genoptage sagen. Denne sag er speciel, fordi den efterfølgende er indbragt for vores ankenævn og derefter er den indbragt for byretten, hvor Retslægerådet har vurderet den. De er alle nået frem til det samme resultat som Patienterstatningen; nemlig at der ikke skulle gives erstatning.«

B.T. har efterfølgende kontaktet Henrik Wulff, som beklager, at han ikke erklærede sig inhabil.