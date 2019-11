Dansk teater hænger fast i et totalt forældet kvindesyn, som er nødt til at stoppe, mener teaterchef.

Dansk teater hænger fast i gamle, klassiske teaterforestillinger med et fuldstændigt forstokket syn på kvinder, og hvor mænd er nogle, der bare kan tage for sig af retterne.

Det mener teaterdirektør Jon Stephensen fra Aveny-T på Frederiksberg.

Teatret har i denne uge premiere på forestillingen "Klædt af". Den bygger på den såkaldte Umbrella-sag, hvor over 1000 unge blev sigtet for deling af en video med seksuelt indhold med mindreårige.

Men teatrene bærer ifølge Jon Stephensen også et ansvar for, at unge kan finde på at filme seksuelle situationer og dele dem mod de medvirkendes ønske.

- I min optik går der en lige linje mellem måden, som kvinder fremstilles på i mange klassiske forestillinger, og så de krænkelser, piger udsættes for på nettet, siger Jon Stephensen.

Han mener, at teatret er nødt til nu at gribe i egen barm i stedet for kvindernes.

- Jeg så for nylig "Skatteøen" med min datter på Folketeatret, hvor kvinder enten er prostituerede eller nogle, du bare kan tage på brysterne eller klapse i røven.

- Det er helt horribelt at sende den slags afsted i 2019 til børn og unge, siger han.

Jon Stephensen peger på, at teater i langt større grad end andre kunstarter lever af at spille klassikere, mens film, litteratur og musik har flyttet sig.

- Musikken skriver nye sange og litteraturen nye bøger. Men teatret er bundet op på en klassikerarv med totalt forældede kønsroller, som slet ikke harmonerer med virkeligheden.

- I de klassiske forestillinger, som genopføres igen og igen, skal kvinder være ærbare og vente på den rette - ellers bliver de hængt ud - mens mænd kan omgive sig med alle de kvinder, de har lyst til.

- Don Juan, Holberg og Shakespeare. Mens andre kunstarter har rykket sig, så står teatret stenhamrende ubevægeligt, siger han.

Som teaterdirektør mener han, at teatrene er nødt til at kigge indad.

- Når "Skatteøen" spilles fuldstændig uredigeret i 2019, så giver det teatret et kæmpeproblem.

- Vi er kulturbærere og bærer derved med til det bål, hvor unge mænd bare tror, man kan dele piger på nettet. Der har teatret i hvert fald ikke bidraget til at stoppe det kvindesyn, siger Jon Stephensen.

"Klædt af" har premiere 21. november og vises også ved en række skoleforestillinger. Det er planen, at den senere skal på turné rundt i landet.

