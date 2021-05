'En god bøf er aldrig længere væk end det nærmeste Jensens Bøfhus.'

Sådan skriver den populære kæde på hjemmesiden. Alligevel er Jensens Bøfhus en af coronakrisens største tabere.

Alene i 2020 kostede den tvungne lukning af restauranterne kæden et underskud på 44 millioner kroner, og i år vil der formentlig komme et minus på 12 millioner kroner på bundlinjen.

Det skriver Fyens.dk., der har gennemgået koncernen Jensen's Food Groups regnskab for 2020.

Her ses skiltet ved Jensens Bøfhus på Vesterbrogade i København. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

I regnskabet fremgår det, at underskuddet er blevet særligt stort, fordi kæden ikke har kunnet få del i den lønkompensation, som staten ellers har givet til virksomheder, der blevet lukket ned på grund af coronarestriktionerne.

Jens Bøfhus er nemlig i en faglig konflikt med fagforbundet 3F, og det har åbenbart fået regeringen til at afvise at udbetale støtte.

'På grund af regeringens besynderlige fortolkning af neutralitetsprincippet har Jensen's Bøfhus A/S ikke modtaget kompensation ved lukning på lige vilkår med den øvrige restaurationsbranche i Danmark, og det er således ledelsens vurdering, at der mangler et tocifret millionbeløb', står der i regnskabet.

Direktøren for Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen, overvejer nu en retssag mod staten.

»Vi går ikke i gang med en retssag straks, men det kan ende med det. Først vil vi afvente en afgørelse fra Arbejdsretten på vores sag med 3F. Desuden vil vi se på, hvordan Folketingets ombudsmand forholder sig til en klage, som vi har sendt til ham,« siger han til Fyens.dk og tilføjer:

»Måske vil de to afgørelser gøre det muligt at finde en ordning med Erhvervsministeriet uden at gå gennem en lang og omstændelig retssag.«

Selv om alle restauranterne nu er i gang igen, er det dog ikke for fuldt blus som før coronaen ramte.

»Weekenderne er lige så gode som i 2019. Men i hverdagene mangler vi de spontane gæster på grund af krav om test, så da ligger vi cirka 20 procent under det normale,« siger direktøren til fyens.dk.