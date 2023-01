Lyt til artiklen

Hvor flere økonomer og eksperter spår, at tiden med negative renter er ovre, går den afgående Nationalbankdirektør den modsatte vej.

»Hvis du spørger mig, om jeg kan love, at renterne aldrig bliver negative igen, så vil svaret være nej. Det kan jeg ikke.«

Sådan lyder det fra den afgående direktør for Nationalbanken Lars Rohde i et interview med Finans.

Kort sagt betyder negative renter, at man betaler for at have penge i banken i stedet for at tjene på det.

Om få dage ventes, at Den Europæiske Centralbank hæver sine renter med yderligere 0,5 procentpoint til 2,5 procent.

Det samme ventes af Nationalbanken med en rentestigning til 2,25 procent, hvor bankens toneangivende rente for seks måneder siden lå i -0,60 procent.

I stormvejret af den værste inflationskrise siden 1980erne skal det ses som et forsøg på at skubbe den høje inflation ned igen.