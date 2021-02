Den administrerende direktør for Lægeforeningen, Bente Hyldahl Fogh, fratræder pludseligt fra sin post.

Årsagen skulle være et behov for forandring, som er blevet drøftet i foreningen.

»Bestyrelsen har med fokus på den langsigtede strategi for Lægeforeningen drøftet behovet for forandring. Bente Hyldahl Fogh har på baggrund af parternes dialog ønsket at stoppe i Lægeforeningen, og der er derfor indgået en fratrædelsesaftale,« skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Når overdragelsen af direktørposten er gennemført, er 64-årige Bente Hyldahl Fogh ude.

Hun blev ansat som administrerende direktør i Lægeforeningen tilbage i 2006, og foreningen skriver, at der er meget at takke hende for.

»Hun har ydet en kæmpe indsats både overfor medlemmer, politikere og medarbejdere og har arbejdet dygtigt, loyalt og respektfuldt for foreningen og dens interesser. Vi ønsker Bente held og lykke,« siger Lægeforeningens formand Camilla Noelle Rathcke.

Før stillingen som direktør i Lægeforeningen var hun direktør i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), og hun har også været i stillinger som både økonomichef og forvaltningsdirektør på Rigshospitalet.

Man er lige nu ved at finde en ny til stillingen som administrerende direktør, og det vil tage et års tid, forventer man. I mellemtiden vil politisk chef Camilla Vejlø Hartling blive konstitueret som direktør for Lægeforeningen.