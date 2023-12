Det er kun et spørgsmål om tid, så bliver det forbudt for private at fyre raketter og andet af nytårsaften.

Sådan lyder udmeldingen fra Britta Riis, der er direktør i Dyrenes Beskyttelse.

»Jeg tror, at politikerne indenfor fem til syv år vil indføre et totalt forbud for private mod at anvende fyrværkeri. Det har man allerede set i andre lande, og jeg tror, at det vil ske gradvist herhjemme også,« siger hun til B.T.

I en måling, som Megafon har lavet for TV 2, fremgår det, at 53 procent af danskerne er enten helt enige eller overvejende enige i, at man skal forbyde salg af fyrværkeri til private.

Britta Riis er direktør i Dyrenes Beskyttelse. For hende kan det ikke gå hurtigt nok med at få indført et forbud mod brug af fyrværkeri. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Britta Riis er direktør i Dyrenes Beskyttelse. For hende kan det ikke gå hurtigt nok med at få indført et forbud mod brug af fyrværkeri. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Det er meget positivt, at stemningen er vendt. Det skal være med fyrværkeri som med buræg, at det simpelthen ikke er okay at bruge,« siger Britta Riis, der dog samtidig må sande, at der ser ud til at blive solgt for 100 millioner kroner mere fyrværkeri til danskerne i år end sidste år.

»Du har ret i, at det jo er en tradition. Og der er ingen tvivl om, at nogle bruger flere og flere penge på batterier, der bare bliver større og større,« siger hun.

Hvorfor mener du, at fyrværkeri skal forbydes?

»Vi synes, at det er for stor en belastning for dyrene. Både for vores husdyr som hunde og katte, men også for de vilde dyr. Forskere fra Aarhus Universitet har for eksempel påvist, at gæs nærmest går i panik ved fyrværkeri. Det tænker vi ikke på, fordi vi ikke ser dem i naturen,« siger direktøren for Dyrenes Beskyttelse.

Fyrværkeri er flot men for mange dyr er det frygteligt. Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere Fyrværkeri er flot men for mange dyr er det frygteligt. Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Regeringen vil fremover have affyringen af fyrværkeri begrænset, så det kun bliver lovligt den 31. december og 1. januar.

»Det er et lovforslag, der vil give en væsentlig forbedring. Så bliver der ikke tale om så mange dage, hvor der kan affyres fyrværkeri,« siger direktøren, der dog helst ser et totalt forbud så hurtigt som muligt.

»Personligt så jeg det gerne helt forbudt. Det er også derfor, at vores slogan er 'fyr den af uden krudt.' Vi kan godt feste uden lysglimt og larm,« siger direktøren, som mener, at der gives for mange dispensationer til affyring af fyrværkeri i løbet af året.

»Der er yngleperioder for dyrene, hvor heller ikke de professionelle bør få lov til at bruge fyrværkeri. Der skal blive færre muligheder for at fyre af,« siger hun.